Hockey en el sintético Deportes 17 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Este sábado se disputará la cuarta fecha del torneo Nivelatorio de Damas de la Asociación Santafesina de Hockey, en la que CRAR estará recibiendo a Alma Juniors de Esperanza. Se desarrollará la tira de categorías completa en el sintético Verde, comenzando la actividad a las 9 con Sub 14. A las 10 jugarán en Sub 16; 11:15 en Sub 12; 12:15 infantiles; 13:30 Sub 18; 15 Reserva y 16:30 en primera división.



CLASICO POR LA FOSH

Entre este sábado 17 y lunes 19 habrá actividad por los campeonatos de Damas de la FOSH. Se destaca el duelo entre 9 de Julio y Atlético, el domingo a las 14:30 en el sintético de CRAR, por la novena fecha. Previamente, a las 13, jugarán en Reserva y a las 16 será el duelo de Sub 16.

Por el mismo torneo, hoy a las 15:30 jugarán Atlético San Jorge vs. Sarmiento de Humboldt, y el lunes a las 16, Sportivo Norte vs. Juventud de Humboldt.