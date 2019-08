Cardiopatías Congénitas: diálogo sobre proceso de acompañamiento Locales 17 de agosto de 2019 Redacción Por El intendente Castellano se reunió con integrantes de la Fundación para acordar, también, la creación de un Registro Unico de Cardiopatías Congénitas de Rafaela.

PARTICIPACION. Estuvieron presentes la secretaria de Desarrollo Social, Brenda Vimo, el coordinador de Salud, Marcelo Gieco.

El intendente Luis Castellano se reunió con los integrantes de la Fundación por las Cardiopatías Congénitas para dialogar sobre el proceso de acompañamiento que el Estado local viene realizando desde el año pasado y, además, sobre la organización del futuro "Curso Hands On de Ecocardiografía Fetal" que se realizará el 19 de octubre, en el salón auditorio del Hotel Campoalegre, contando con el apoyo de la Municipalidad de Rafaela.

El lazo de colaboración se inició el año pasado cuando parte del equipo de gestión municipal, liderado por la Brenda Vimo, se reunió con familiares cuyos integrantes estaban atravesando por este tipo de afecciones. A partir de allí, comenzó a gestionarse la conformación de la fundación a través de diferentes estrategias que permitieran llegar a la comunidad y, en particular, a las familias que estuviesen pasando por un problema similar.

Con el paso del tiempo, se logró avanzar en la organización de tres eventos conjuntos: una jornada de sensibilización en la ciclovía de Estanislao del Campo, dos de Ecografías Cardiofetales en Embarazadas en los barrios Güemes e Italia.

Precisamente, por iniciativa del senador departamental Alcides Calvo, se logró la media sanción para la puesta en vigencia de una Ley de Cardiopatías Congénitas. La misma pasó a la Cámara de Diputados para su aprobación. Es preciso señalar que el proyecto del senador Calvo tuvo su génesis en la inquietud planteada por el grupo de padres que conforman la fundación.

La Fundación continuará con sus actividades de sensibilización sobre cardiopatías congénitas el próximo domingo durante el desarrollo de una nueva edición de "Tochi Rafaela" en la Plaza 25 de Mayo.

Otra cuestión que se acordó en el encuentro fue la creación de un Registro Unico de Cardiopatías Congénitas de Rafaela, labor que se desarrollará de manera coordinada entre el Municipio y la Fundación.

CURSO

El primer "Curso Hands On de Ecocardiografía Fetal" estará destinado a médicos especialistas en obstetricia, ecografía, diagnóstico por imágenes, cardiología y equipo de salud afín. Tiene como objetivo la detección oportuna de las cardiopatías congénitas de forma tal que el profesional aprenda las herramientas en la evaluación del corazón fetal, normal y patológico; seguimiento intraútero y opciones de tratamiento.

La jornada estará dirigida por la doctora María Mercedes Sáenz Tejeira, Cardióloga Infantil del Hospital Fernández e Italiano, y el doctor Carlos Pastore, Cardiólogo Infantil, y organizada por la Fundación por las Cardiopatías Congénitas con el apoyo de la Municipalidad de Rafaela.