CTA autónoma convoca a declarar una masiva "alerta y movilización" Locales 17 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO PRENSA CTA AUTONOMA ENCUENTRO./ Se concretó el miércoles pasado en la sede de la SITRAIC.

El pasado miércoles estuvo en la ciudad el Secretario General de la CTA Autónoma Santa Fe, Gustavo Martínez, para mantener un contacto con los diferentes gremios que participan de esa federación y poner ponerse al tanto de la situación social y económica por la que atraviesan los trabajadores.

Martínez indicó que "creemos que la peor respuesta que se le puede dar a esta situación es el silencio o quedarse quieto. Me parece que hay una necesidad de que todos nos declaremos en estado de alerta y movilización. No solo por el robo sistemático, que se ha agravado a partir de este golpe económico que se dio contra el bolsillo del trabajador, sino también contra el permanente recorte a las partidas fundamentales como de asistencia alimentaria, salud, educación, jubilaciones, que el Estado está obligado a dar ".

"La respuesta no puede ser la que da el Presidente, que pareciera que nos está tomando el pelo. Primero se tiene que atender a la emergencia y duplicar esas partidas. Después se tienen que dar respuestas de fondo: acá le está sacando fondos de reservas del ANSeS para financiar lo que pareciera ser una campaña electoral. La situación pareciera ser mucho más grave", destacó.

Por el otro lado, marcó que "de las crisis se sale de más democracia. Advertimos acerca del reflejo autoritario y represivo ante un estado de desesperación y demandas genuinas de sectores que quedaron sin trabajo, que no tienen producción. Allí se los ve a la patronal y a los empleados reclamando reglas de juego claras para poder seguir trabajando. Esto da muestra de la gravedad".

"Hay que convocar al conjunto de la ciudadanía para comenzar a debatir y a moverse porque evidentemente, si la solución no llega desde arriba, hay que hacerlo desde abajo. No como estallido, sino que a partir de la madurez que ha demostrado el pueblo argentino, comenzar a reclamar las medidas y no solo a la Nación, sino también a las Provincias y Municipios, para detener la andanada de despidos de todo el personal que está contratado. Ellos saben que son antipopulares, por eso no la hicieron antes de las elecciones. Y que no venga un tarifazo, porque sería gravísimo y comprometería la convivencia democrática", dijo. y concluyó: "el Gobierno nacional debe dejar de burlarse del pueblo".

Por su parte, Hugo Acuña, representante de la CTA Autónoma, comentó que sucede en las escuelas: "trabajo en una de las escuelas periféricas de la ciudad y tengo contacto con otros compañeros. Todos vemos lo mismo: nuestra escuela no tiene comedor, pero sí se le da la leche. Apenas llegan, los chicos piden el desayuno".

"Estas medidas que se plantearon desde el Gobierno nacional son cosmetológicas y no van a las causas de la crisis económica: los despidos van a seguir. Hay un proceso de deterioro económico innegable", agregó.