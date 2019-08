El Ejecutivo solicita redireccionar partidas por más de $ 36 millones Locales 17 de agosto de 2019 Por Adrián Gerbaudo Se deben incrementar partidas para trámites de juicios, costos bancarios y de cobranzas, reparación de maquinaria, y principalmente, combustibles y lubricantes. Se darán de baja diferentes montos para trabajos públicos en el Cementerio, en alumbrado público en barrios, en el Presupuesto Participativo, remodelación de bulevares y avenidas e inversiones en Hacienda, Desarrollo Social, Obras Públicas y Servicios y Espacios Públicos. Desde el DEM marcan la "necesidad" de concretar los cambios lo más rápido posible.

El Departamento Ejecutivo Municipal elevó al Concejo Municipal solicitando una redirección de partidas por cerca de 36 millones de pesos. El proyecto de ordenanza tuvo ingreso oficial el jueves pasado y será analizado a partir de la semana que viene. De acuerdo a lo que pudo averiguar LA OPINION, el próximo martes, habrá un encuentro entre los ediles y los funcionarios de Hacienda. "Nuestra necesidad es que se vote la semana que viene", indicó una alta fuente del Palacio Municipal.

Recordemos que durante el año pasado se dieron varios proyectos de este tipo, luego de que la oposición decidiera poner un tope a los cambios indiscriminados de partidas y requerir la aprobación del Cuerpo Legislativo. Fue como resultado de la megadevaluación vivida entre abril y agosto del año pasado. Y luego de lo que sucediera esta semana, todo hace suponer que este no será el único, sino el primero de varios de este tipo.

Recordemos que en la actual ordenanza de Presupuesto (N° 5060), en su artículo 6° inciso c) dice que "cuando las partidas presupuestarias, Bienes de Consumo, Servicios No Personales y Bienes de Capital superiores a $ 500.000 de cada Secretaría y Subsecretaría excedan hasta un 20% las sumas previstas, el Departamento Ejecutivo Municipal deberá informar y fundamentar al Concejo Municipal la necesidad de incrementar de las mismas con el correspondiente origen de los recursos que debieran ser comprometidos para cumplir con tal erogación". Y en el caso de tener que aumentar las erogaciones, "deberá contar para ello con la aprobación del Concejo Municipal".

De acuerdo al texto, las partidas que requieren de una ampliación presupuestaria son: Gastos tramitación de juicios de Intendencia ($ 1.100.000), Retribución Servicios Oficiales, Bancarios y de Cobranza de la Secretaría de Hacienda y Finanzas ($ 4.000.000), Conservación y Reparación de Rodados de la Secretaría de Gobierno y Ciudadanía ($ 588.000), Combustibles y Lubricantes de la Secretaría de Gobierno y Ciudadanía ($ 512.000), Combustibles y Lubricantes de la Secretaría de Obras Públicas ($ 4.240.000), Conservación y reparaciones Equipos Viales de la Secretaría de Obras Públicas ($ 2.500.000), Retribución de Servicios Oficiales de la Secretaría de Obras Públicas ($ 500.000), Combustibles y Lubricantes de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos ($ 14.800.000), Conservación y Reparaciones Varias de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos ($ 600.000) y Conservación y reparación de rodados y equipos de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos ($ 7.500.000)". Esto hace un total de 36.340.000 pesos.



LOS MOTIVOS

Según el Ejecutivo, "las boletas de iniciación de juicio han incrementado su valor, de julio 2018 a junio 2019 en un 50%", y "resulta muy difícil estimar la cantidad de legajos que se enviarán en un año, desde las distintas dependencias, al área de Apremios Fiscales, para iniciar los correspondientes juicios".

Por otra parte, "la partida Retribución Servicios Oficiales, Bancarios y de Cobranza de la Secretaría de Hacienda y Finanzas tiene registrada las comisiones abonadas a las entidades recaudadoras de tributos municipales, el mantenimiento de cuentas bancarias, el servicio adicional de policía por la vigilancia realizada en las cajas municipales y la certificación de fotocopias de comprobantes para la elaboración de rendiciones de cuentas por fondos recibidos". En tal sentido, indican que "las empresas con las que la Municipalidad tiene convenio, se vieron obligadas a modificar sus alícuotas de comisión, por los mayores costos derivados del manejo de efectivo en las cuentas bancarias y de los insumos necesarios para trabajar en las terminales de cobranza" y "las comisiones abonadas están establecidas en un porcentaje de la recaudación". Además, "las comisiones bancarias sufrieron un incremento considerable respecto a los vigentes el año anterior" y "es necesario reforzar la partida presupuestaria destinada al pago de custodia policial para el predio de la antena, debido a la cantidad de hechos delictivos que se sucedieron durante el año pasado".

Destacan "el constante incremento de precios en los repuestos e insumos de vehículos y maquinarias, así como también el incremento en la prestación de los servicios municipales derivó en la necesidad de adecuar las partidas de Conservación y Reparación de Rodados, Equipos Viales y Equipos Varios y Combustibles y Lubricantes de las Secretarías de Gobierno y Ciudadanía, Obras Públicas y Servicios y Espacios Públicos". También marcan el incremento de "Combustibles y Lubricantes de la Secretaría de Servicios Públicos, como consecuencia de la pérdida del beneficio de combustible subsidiado". También indican que se sumaron dos minibuses y por eso aumentó el consumo.

En otro sentido, dicen que a la obra de pavimentación de las 130 cuadras, "se debió superponer con dos obras adicionales, como fueron la apertura y pavimentación del cruce del ferrocarril Belgrano y calle Sargento Cabral y la construcción de la rotonda en la intersección de Av. Suipacha y Av Luis Fanti y calles de aproximación de Av. Williner". "Estas obras mencionadas involucran la ocupación de equipos viales y de transporte necesarios para la demolición, traslado de escombros, limpieza y movimiento de sueldos, trayendo aparejado un mayor consumo de combustible y la posibilidad de mayor cantidad de reparaciones", afirman.

También destacan que se incrementaron los operativos viales "en un 24% con relación al 2018, duplicándose los operativos de nocturnidad realizados" y "se duplicó la cantidad de vehículos retenidos siendo necesario para esto utilizar la planchada que permite trasladarlos".

Y, finalmente, como hubo un invierno muy húmedo y sin heladas, hubo más cortes de césped.



QUE SE LE DA DE BAJA

De acuerdo al proyecto de ordenanza, bajan las partidas de "Trabajos y Mantenimiento Cementerio" por $ 3.531.700, Alumbrado Público en Barrios en $ 2.500.000, Mantenimiento y Trabajos Varios por $ 9.055.000, Obra Relleno Sanitario en $ 823.000, Obra Presupuesto Participativo $ 2.000.000, Remodelación Bulevares, Av, Espacios Verdes en $ 2.690.000, Retribución de Servicios Privados de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos en $ 1.000.000, Equipamiento de la Secretaría de Gobierno y Ciudadanía en $ 600.000, Inversiones Administrativas de Jefatura de Gabinete en $ 400.000, Inversiones Administrativas de la Subsecretaría de Comunicación Pública en $ 100.000, Inversiones Administrativas de la Secretaría de Hacienda y Finanzas en $ 1.000.000, Inversiones Administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social en $ 160.000, Equipamiento de la Secretaría de Obras Públicas en $ 2.000.000, Inversiones Administrativas de la Secretaría de Obras Públicas en $ 65.000, Equipamiento de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos en $ 8.000.000 y por último, Inversiones administrativas de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos en $ 2.415.300.