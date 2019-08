La Rural presentó novedades y confirmaciones de la muestra Locales 16 de agosto de 2019 Redacción Por SE VIENE LA EDICIÓN 112º

FOTO JORGE BARRERA ANUNCIOS. La Rural llevó a cabo ayer un desayuno con los principales actividades de la nueva muestra.

A menos de una semana del comienzo de la edición 112º de la Expo Rural Rafaela, la institución llevó a cabo ayer por la mañana en el Salón Centenario un desayuno con la prensa para comentar las principales novedades.

Estuvo presente la comisión directiva de la Sociedad Rural, encabezada por su presidente, Pedro Rostagno, donde se presentaron todas las actividades que habrá en la muestra, que se va a desarrollar del 22 al 25 de agosto. Actividades vinculadas a la producción pero también al público en general.

En la cuestión productiva estará la Jura de la Raza Holando, en la competencia de vacas a campo, el concurso de vacas lecheras, donde además la Cooperativa Guillermo Lehmann va a llevar a cabo el tradicional remate el día viernes 23. En ese sentido, este año la novedad es que será una jornada destinada a la lechería. "Será una jornada política", como la definió el propio Rostagno en plena conferencia de prensa ante los medios, para que dirigentes y productores tengan que exponer algunas cuestiones vinculadas al programa lechero de CRA.

En cuanto a los espectáculos y a atracción para aquellas familias que eligen año tras año la muestra de la Rural para ir a pasar el fin de semana, habrá visitas organizadas a INTA Rafaela, organizada por el mismo Ateneo de la SRR, la Casa de Té y en cuanto a las disertaciones se presentará el economista Martín Tettaz para abordar las perspectivas económicas y políticas en este año electoral, donde se espera un condimento importante.

Además, la CEPAR (Cámara de Empresas Proveedoras del Agro) también brindará una importante actividad con el economista Salvador Distéfano, como así también el concurso de dibujos, entre otras destacadas actividades.



"ES LA FORMA DE TRAER

EL CAMPO A LA CIUDAD"

El presidente de la Sociedad Rural, Pedro Rostagno, destacó que "la Expo luego de la actividad gremial, que es el objetivo principal de esta entidad, es el evento que más trabajo nos da y nos lleva. Le ponemos mucho esfuerzo porque es la forma la forma de traer el campo a la ciudad y demostrar todo el potencial que tiene la región. Cuando decimos esto no queremos pecar de vanidosos ni nada que se le parezca, pero realmente esta región tiene un potencial enorme y estamos enfocados en remarcarlo", sintetizó.

Sobre el momento que vive el país, relacionado a lo que serán las actividades de la muestra, Rostagno dijo que "la tribuna de Rafaela, como mucho me lo dicen cada vez que se acerca la fecha de la Expo, es una tribuna política y tiene un peso junto al de otras entidades hermanas de la provincia importante. Es la muestra más lechera de la provincia y sobre eso y otros aspectos que han sucedido, esta va a ser mi última exposición como presidente, por lo que haré un balance de mi gestión delante de las autoridades y de la comunidad que me acompañe", dijo el presidente en Radio ADN, donde también dijo que planteará algunas líneas de trabajo delineadas hacia las nuevas autoridades provinciales que asumirán en diciembre.