Se reactivaron los trabajos en el DIAT

Luego de tres años y medio, la obra del Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (DIAT) se reinició. La empresa a cargo de los trabajos comenzó con sus tareas a fines de junio con el objetivo de finalizar con los últimos tramos.

La obra, detenida en el tiempo debido a la quita de envío de fondos por parte del Gobierno Nacional, tiene un grado de avance de poco más del 98 por ciento.

Específicamente, y teniendo en cuenta el paso del tiempo, la constructora se hizo cargo de relevar la estructura de la edificación para identificar los deterioros existentes. Fue así que procedió al cambio de zócalos, placas de durlines y revisión de canaletas por taponamiento entre otras cuestiones.

El avance de la obra está marcada por continuar con el armado y colocación de un remanente de aberturas y cristales, pisos de vinilo, la instalación de zócalos restantes, sanitarios, artefactos y mobiliario licitado y adquirido en diciembre de 2017 (cocina, elementos para el gimnasio y para el armando de las canchas para prácticas deportivas, mesas para las aulas-taller, luminarias para exterior, conexiones para gas, agua y cloacas).

También se contempla el repintado de aberturas y mampostería interior para renovar el aspecto que se vio afectado por la demora en la continuidad de la obra. Se estima que los trabajos retomados podrían finalizar en el plazo aproximado de 45 días destacando que la Municipalidad de Rafaela se está haciendo cargo de las obras complementarias que no estaban incluidas en la licitación (armado de cerco perimetral y refuerzo de red eléctrica).

Con respecto a algunos aspectos aleatorios a la obra del DIAT, el Municipio tiene proyectado un nuevo ordenamiento vial de toda el área con el objetivo de mejorar la calidad de los accesos. La iniciativa contempla la inclusión de una futura ciclo vía, que permitirá vincular al DIAT con los barrios Villa Podio y 2 de Abril, rampas de acceso y áreas de estacionamiento.

El DIAT de Rafaela es uno de los pocos que llegarán a concretarse en el país fruto de reiteradas gestiones realizadas por el Estado Municipal.



LLENAR DE ACTIVIDADES

Durante la recorrida por la obra del DIAT, el intendente Luis Castellano dijo que: “Lo estamos haciendo con todas las instituciones que conforman la Mesa de Gestión del barrio 2 de Abril. Parecería que el Gobierno Nacional va a terminar la obra y es algo que venimos reclamando hace más de 4 años”.

El mandatario agregó que: “Si la obra se termina, lo que hay que hacer es llenarla de actividades y ello implica mucha coordinación fundamentalmente porque todas las instituciones del barrio están trabajando con las familias y los niños, sobre todo, en lo que es prevención de adicciones y situaciones problemáticas. El trabajo social en este barrio también abarca Villa Podio y otros sectores y hay muchas familias que están sufriendo situaciones muy complejas, difíciles y el trabajo de la Vecinal, la Iglesia, las instituciones, los merenderos, más el Municipio, se vinculan permanentemente con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes y la familia”.



DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO

La coordinadora del DIAT, Jorgelina Donatti, relató cómo va a estar distribuido el espacio que en “la planta baja es un polideportivo que tendrá una cancha de fútbol y básquetbol, también, un micro cine con capacidad para 80 personas. En el ala derecha, la zona digital (informática, radio comunitaria, sala de música y oficinas). En el ala izquierda, la cocina y el comedor. En planta alta, 6 aulas-taller, baños, vestuarios y un gimnasio funcional con un ringa de boxeo, entre otras cosas”.

Donatti hizo referencia a los pilares fundamentales que representa la labor que lleva adelante el DIAT: “Nosotros trabajamos siempre desde el convencimiento de que los consumos problemáticos no son la causa sino la consecuencia de otras cuestiones. Fundamentalmente de derechos vulnerados o la inaccesibilidad a determinados derechos por parte de niños y jóvenes. Por eso los tres pilares con los que trabajamos desde este dispositivo son el abordaje territorial, la promoción de derechos y la asistencia porque también llevamos adelante espacios terapéuticos para jóvenes que ya están en situaciones de consumo”.

“En el dispositivo vemos más complejo todo por la influencia de la realidad social y económica que está atravesando nuestro país. Estos temas recrudecen cuando no hay trabajo, cuando falta la comida. Comparado con cuatro años atrás, la situación es más compleja. Pero queremos que este lugar sea un polo de acceso a derechos para los niños y los adolescentes porque hemos visto, a raíz de nuestra trayectoria, que realmente los chicos, cuando tienen la oportunidad de elegir, optan por otra cosa y no caen en el consumo”.