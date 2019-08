Recomendaciones policiales para la prevención de delitos

Con destino a la población en general, desde la Unidad Regional V de Policía se brindó información sobre la necesidad de ejercitar la prevención, para no resultar víctimas de distintos tipos de ilícitos. Las estafas telefónicas de toda índole están sucediendo con bastante frecuencia en Rafaela y es por ello que brindamos a los ciudadanos una serie de recomendaciones para tener en cuenta. “La prevención la hacemos entre todos”, informa en su parte la Unidad Regional V del Departamento Castellanos.



CUENTO DEL TIO

* “Si recibís una llamada de una entidad bancaria que va a proporcionarte un pago retroactivo de una jubilación o una operación similar, cortá inmediatamente y comunicate con el 911”.

* “Los delincuentes pueden hacerse pasar por empleados de alguna dependencia pública o prestataria de servicios”. Corte la llamada.

* “Los delincuentes pueden hacerse pasar por empleado de un banco solicitándole que haga un depósito o manifestando que pasarán por su casa a retirar dinero que ya no estará en circulación”. Corte la llamada.

* “No entregar dinero como parte de pago de ningún servicio o premios. No dé datos personales propios ni de familiares. No dé datos de su tarjeta de crédito ni débito”.

* “No abrir la puerta. No dejar entrar conocidos a su vivienda”.

* “Ante cualquier duda o consulta marque el 911 en su teléfono o concurra a la dependencia policial más cercana a realizar la denuncia”.