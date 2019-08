3.205 jóvenes pasaron en 10 años por el programa Inclusión Educativa

“Sin vínculo no hay educación. A veces no es que la escuela no quiera o no pueda, a veces el sistema educativo no alcanza, no da abasto. Y es ahí donde aparece el programa de Inclusión Educativa”, expresaron los tutores de esta política pública que cumple 10 años y que implementa la Municipalidad de Rafaela.

Fue este jueves, en el Instituto Superior del Profesorado Nº 2 “Joaquín V. González” donde comenzó el ciclo de “Encuentros por la Inclusión” para conmemorar el décimo aniversario de esta iniciativa. En el auditorio estuvieron presentes el intendente Luis Castellano; la secretaria de Educación, Mariana Andereggen; concejales; funcionarios municipales; y representantes de la institución educativa.

“Creemos en la educación y sabemos que el desarrollo de la comunidad pasa porque su gente se eduque para tener más oportunidades que le permitan construir un proyecto de vida. Cuando uno trabaja en proyectos y políticas sociales, trabaja fundamentalmente en inclusión”, explicó el mandatario local.

También destacó que “son 3.205 jóvenes que pasaron en estos 10 años por el programa y pudieron terminar su escuela secundaria. Hoy son esa cantidad de chicos y chicas que tienen la posibilidad de estudiar una carrera universitaria, conseguir un empleo y fundamentalmente, sentir que la educación es para todos”.

“El estado fue a buscar a los alumnos que terminaban la escuela primaria para que continuaran en el secundario. Hablamos con sus familias y les propusimos acompañarlos en el trayecto educativo con capacitaciones, con profesores sumamente comprometidos”, señaló.

Por eso, destacó el trabajo del “equipo de profesores que tienen mucha vocación y ganas. Quiero agradecer a todos los que pasaron por este programa, que se inició cuando era intendente Omar Perotti. Yo lo continué porque lo entendimos como una política pública que trasciende el tiempo y que le puede brindar a muchas familias la posibilidad de tener una educación más accesible”.



SEIS CENTROS

EN RAFAELA

A su turno, Mariana Andereggen contó: “En este momento tenemos seis centros distribuidos en distintos sectores de Rafaela. Hay un tutor que conoce la realidad de cada uno de los chicos, la escuela a la que asiste y sus horarios. Con los alumnos y alumnas se van viendo las materias en las que precisan un apoyo, se les organiza una agenda con los profesores, y van asistiendo a las clases de las distintas áreas, durante la mañana o la tarde. También se les brinda un desayuno o merienda”.

“Hay que diferenciar que no se trata sólo de clases particulares gratuitas sino que se apunta a una inclusión más integral. El vínculo que se establece con los niños implica también tomar conocimiento de las problemáticas que atraviesan. Se los acompaña no sólo académicamente, sino desde lo emocional y social, contactándolos con la red de instituciones y organismos que pueden ayudarlos”, agregó la funcionaria.

Asimismo, enmarcó la decisión de iniciar este espacio “en la implementación de la Ley Nacional de Educación Nº 26.206, sancionada en el año 2006, que instauró el nivel secundario como obligatorio. Muchas familias no contaban con las posibilidades o no tenían asumida la responsabilidad de lo que implica que todos sus hijos, después de terminar la escuela primaria, tenían que acceder sí o sí a la secundaria”.

“Entonces se decidió armar, a nivel local, un programa territorial que acompañara y asegurara el ingreso de todos los chicos que terminaran sus estudios primarios a la escuela secundaria y garantizar su permanencia con calidad”, finalizó.