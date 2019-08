Panorama Político Locales 16 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

PARADOJA PARA

REIR O LLORAR

"Argentina es un país que si te vas de viaje 20 días, cuando volvés cambió todo. Y si te vas de viaje 20 años, cuando volvés no cambio nada". La frase no es una novedad pero recuperó vigencia a partir del descalabro de la economía y el país en general que se registró desde el lunes a partir de la victoria del opositor Alberto Fernández por una diferencia tan holgada que nadie imaginó, ni siquiera el propio ganador. Como niño caprichoso cuando las cosas no salen como esperaban, los mercados liberaron algunas plagas, quizás más de siete, sobre los argentinos que se fueron a dormir el domingo por la noche, algunos tristes pero temprano por orden presidencial y otros más tarde pero felices.

Teniendo en cuenta que la palabra de moda en nuestra Argentina -que está para el diván como mínimo- es "incertidumbre", era fácil pensar que el lunes post PASO sería pero que todos los lunes, pero otra vez nadie imaginó que fuera el peor de todos. Así, según las escalas de los bolsillos, lamentaron no haber comprado dólares el viernes anterior y otros lloraron por no haber reforzado los stocks de alimentos del hogar. Y el que vive al día y compra suelto en el almacén supo que su poca plata se convertiría en poquitita plata.

A la luz de este nuevo escenario, y los aumentos de precios instantáneos, surgieron otros memes o frases ingeniosas que saltan de celular en celular a través del Whatsapp o redes sociales. Como ese que dice: "Lo de las PASO fue una broma Mauricio, en octubre te vamos a votar a vos... pero por favor bajá el precio del ferné". Todo un síntoma de estos tiempos. Si la carne es un alimento de lujo, en pocos días las carnicerías abrirán entre un local de Louis Vuitton y otro de Prada, Gucci o Rólex...

A todo esto, hace años que de aquí o de allá se reclamaba bajar la incidencia del IVA en los alimentos esenciales de la canasta básica. Nunca se logró, no fue posible ni hubo consensos, pero una derrota electoral hizo milagros.



¿CAMPAÑA LIGHT?

La polarización, el todo o nada, el pasado o el futuro... fue la lógica de la campaña rumbo a las primarias. De un lado, los disparos de los principales opositores, es decir Alberto Fernández y Roberto Lavagna, apuntaban al flanco débil del Gobierno nacional y su candidato a la reelección, el presidente Mauricio Macri, esto es la gestión económica. Con más de un año de recesión, trabajadores que se quedaron sin empleo o bien se resignan a la pérdida del poder adquisitivo de su salario, jubilados que se empobrecen y fábricas que cierran ofrecían el mejor argumento para los postulantes de la vereda de enfrente.

Por el lado del Gobierno contrastar el futuro ("somos nosotros") contra el pasado ("son ellos") fue el eje del discurso de campaña. Y los candidatos del Frente de Todos, principalmente Cristina que aspira a ser vicepresidenta, son el pasado mismo, son supuestos corruptos, presuntos ladrones y si eso no fuera suficiente también soberbios. Se trata de caracterizaciones que hacen a la ya célebre grieta.

Sin embargo, ante la ira de los mercados, el presidente no tuvo más remedio que comunicarse con el jefe del pasado, de esa banda supuestamente corrupta. Y tuvo "una buena charla". Y abrieron un canal institucional, porque es el Presidente uno de los actores, para colaborar en lo que sea posible en nombre de la gobernabilidad. No son amigos pero después de todas las palabras que pasaron bajo el puente (en realidad el refrán habla de agua, pero lo adaptamos) han generado una incipiente relación de respeto y madurez para calmar a los mercados.

Se interpreta como una tregua necesaria a favor de la gobernabilidad y de los castigados argentinos. Quizás se traduzca en un giro de la campaña del propio Macri rumbo a los comicios del 27 de octubre. Es que sería ilógico y contradictorio que vuelva a sugerir que Fernández es el candidato presidencial de una supuesta banda de corruptos cuando pusieron en marcha una incipiente amistad. De todos modos, como Lilita es incorregible -algo así como los peronistas... ¿no será peronista en el fondo?- instó a la tropa de Cambiemos o Juntos por el Cambio, como prefiera, a no rendirse ni entregarse ante una banda de... corruptos. "No nos van a doblegar los corruptos, nos van a sacar muertos de Olivos", disparó con munición gruesa. "Le digo al pueblo que no vote ladrones ni impunidad", agregó en busca de una reacción en filas propias y en la sociedad en general.



LOS UTOPICOS

DE CAMBIEMOS

Soñar no cuesta nada es otro refrán que desempolvaron en Juntos por el Cambio. A pesar de la goleada en contra del domingo pasado, los líderes buscan motivar a los golpeados defensores del cambio, un ejército vapuleado en términos electorales. Por eso el llamado a dar la última pelea y no bajar los brazos. Después de la reunión del gabinete ampliado de Macri, curiosamente en el Centro Cultural Kirchner, comenzaron a correr mensajes para todo el país y que tiene que ver con la necesidad de fiscalizar la elección de octubre.

Con una redacción "amiga", uno de esos mensajes está relacionado al pedido para que se inscriban en el Registro de Postulantes para autoridades de Mesa. "Gente, el 27 de octubre se define el destino de la Argentina. No podemos volver al pasado. Es fundamental que no nos vuelvan a robar votos y cuidar el conteo. A veces nos da fiaca un domingo, ¡pero es un día en que se va a definir nuestro futuro y de nuestros hijos y nietos! Ser cómodos un día nos puede costar los próximos 30 años. Seamos parte siendo autoridades de mesa. Sino nos copan todo ellos y nos afanan. Anotémosnos! en

https://www.padron.gov.ar/cne_autoridad/".

Para cerrar ese comunicado, la frase "sólo para gente confiable, súper confiable que defienda el voto de MM".



VIOTTI, POR UN

MEJOR PROTOCOLO

En los pasillos de Concejo tomó forma la decisión del edil radical dentro de Cambiemos, Leonardo Viotti, de presentar un proyecto para regular los actos ceremonial y protocolo de la Municipalidad, específicamente sobre el lugar que deben ocupar las distintas autoridades y cómo deben mencionarse en los discursos de ocasión, principalmente por quien conduce los eventos. Cansado del "ninguneo", de que lo manden a última fila y ni lo registren oficialmente en los discursos, Viotti buscará imponer una regulación que deberá respetar el área de ceremonial y protocolo del Departamento Ejecutivo.



QUE BOQUITA... O

QUE ESCRITURA

Con el triunfo de Alberto Fernández en las primarias del domingo, las redes sociales fueron un canal de expresión y desahogo para muchos, incluso con excesos innecesarios. Hubo más de un funcionario del Municipio rafaelino que se extralimitó y quedó expuesto a la condena social y cierta indignación. Uno de los apuntados fue el versátil veterinario que alguna vez desempeñó tareas específicas a su profesión pero en otras se encargó del área de vecinales y en otras de deportes. Desde LTA, la famosa frase del Diego, a otros términos poco apropiados para alguien que este año fue reingresado como personal de gabinete sin tantas explicaciones cuando no hace tanto había perdido el lugar.



ENCUESTADORES

¿DESOCUPADOS?

Además de Macri, las que perdieron por paliza el domingo pasado fueron las encuestadoras que no pudieron predecir la tremenda diferencia de 15 puntos entre Alberto y Mauricio en cantidad de votos. Evidentemente habrá que revisar los aspectos metodológicos porque la pérdida de credibilidad en el instrumento es inevitable. Está claro que detrás de algunas mediciones hay intereses ocultos que pueden dibujar los resultados con objetivos no declarados.

La gran encuesta de las PASO puso en ridículo a las empresas encuestadoras que de cara a octubre, quizás quedarán algo relegadas y castigadas tanto por los medios como por las redes sociales y, básicamente, por los candidatos.

Ya lo decía un ilusionista televisivo de otros años... puede fallar.