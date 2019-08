Licitarían la colocación de cinemómetros en la Ruta 34

SUNCHALES ( De nuestra Agencia). - En la mañana de ayer el Concejo Municipal de esta llevó a cabo su sesión ordinaria. Todo comenzó con el izamiento del pabellón nacional,tarea que cumplió el concejal Carlos Gómez.

Tras aprobar el acta del encuentro anterior y oír el informe de la Presidencia se dio lectura a la correspondencia recibida.







Despachos de Comisión



Tuvo el visto bueno de todo el cuerpo un proyecto de Ordenanza elaborado por María José Ferrero, quien fundamentó la propuesta.

La Ordenanza aprobada establece que en todos los espectáculos públicos que se realicen en dependencias municipales se disponga un sector preferencial para personas con movilidad reducida.





También tuvo curso favorable un proyecto de Minuta de Comunicación elaborado por Fernando Cattaneo



El pedido fundamentado por el autor solicita al DEM informe sobre los motivos por las cuales no se ha dado cumplimiento a la Ordenanza Nº 2216, así como también sobre estado de la cuenta del Fondo Especial de Educación e Infraestructura Vial, Ordenanza Nº 2072.







Proyectos presentados







Tuvieron ingreso dos proyectos de ordenanza elevados por el Ejecutivo que fueron girados a comisión para un análisis más profundo.





*Autoriza a la empresa Estación de Servicio YPF Sunchales SRL a hacer uso y ocupación de la vía pública con obras de infraestructura subterránea.







*Llama a licitación pública para la contratación del servicio de detección y registración de infracciones de tránsito mediante cinemómetros fijos sobre Ruta Nacional Nº 34.







Comunicaciones oficiales y peticiones particulares



En el mismo encuentro ingresaron notas de instituciones y de vecinos, según el siguiente detalle

La Comisión Vecinal Barrio Cooperativo solicita reunión con el Concejo Municipal, en referencia al Expte. Nº 511 FPCyS (Proyecto que propone modificaciones a la Ordenanza Nº 2014, presentado por el concejal Leandro Lamberti y actualmente en Comisión).

El Centro Comercial, Industrial y de la Producción de Sunchales adjuntó documentación asociada al Expte. Nº 510NI (Nota elevada para solicitar medidas en torno a la situación actual de los supermercados en la ciudad).

Micaela Comba solicitó demarcar un espacio de ascenso y descenso de pasajeros frente a los consultorios externos de rehabilitación física sobre calle Alberdi Nº 73.

Por su parte Marisa Ghiano y Edgardo Ficetto pusieron en conocimiento de los Concejales diversos hechos de inseguridad en su vivienda y adjunta nota de vecinos con propuestas para aumentar la seguridad en el centro de la ciudad.

Todas ellas fueron giradas a comisión

La Escuela Nº 379 “Florentino Ameghino” presentó el trabajo realizado en el área de Ciencias sobre la Ordenanza Nº 2777 y elevan material de investigación histórica sobre edificios emblemáticos.Andrea Ochat sugirió remitirlo al Ejecutivo, propuesta avalada por sus pares.

El Hospital Dr. Almícar Gorosito SAMCo Sunchales adjuntó balance y distribución de gastos del segundo trimestre 2019. Se sugirió el pase a archivo, aceptándolo todos los ediles.

Eduardo Faudone adjuntó documentación en respuesta al reclamos del DEM sobre deficiencia técnica de obra y solicita de manera urgente una audiencia con el Cuerpo Legislativo. Con esta empresa han surgido serios inconvenientes, dado que aduce falta de pago del Municipio, el Gobierno por su parte reclama la calidad de obra del pavimento flexible, según lo señaló el edil Lamberti, en 7 de las 8 cuadras ejecutadas han constatado anomalías.

Gabriela Girard – Directora Centro de Día El Faro Solicita Declaración de Interés para los Juegos de Habilidades Motrices. Pedido que fue girado a comisión.



Finalmente, por el artículo 61 se incorporaron al orden del día tres proyectos de Minuta de Comunicación elaborados por Fernando Cattaneo y Oscar Trinchieri, los que fueron girados a comisión



* Solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la/s Secretaría/s que corresponda y en un plazo que no supere los 5 días corridos, remita información respectiva del estado de deuda de proveedores, detallando para ello: -Listado de deudas por proveedor al 31 de julio del corriente detallando CUIT, Nombre del Proveedor, Importe y Rubro de actividad.

*Solicita al DEM, a través de la/s Secretaría/s que corresponda y en un plazo que no supere los 7 días corridos, informe el proyecto técnico definitivo dictaminado por la Secretaria de Hábitat de la Provincia de Santa Fe en relación a la urbanización de una fracción de terreno de propiedad de la Municipalidad de Sunchales, identificada como lote 10 del Plano de Mensura N° 209.201, y en qué estado de avance se encuentra el proceso Licitatorio oportunamente comprometido. Asimismo se solicita informe respecto del cumplimiento de los estudios o factibilidades técnicas - ambiental y de hidráulica - comprometidos como obligación de hacer por el Municipio según cláusula cuarta del convenio de Gestión Asociada para la Urbanización, celebrado entre la Municipalidad de Sunchales, el superior Gobierno Provincial de Santa Fe y la Dirección de Vivienda y Urbanismo.

*Solicita al DEM, a través de la/s Secretaría/s que corresponda y en un plazo que no supere los 3 días corridos, remita la “rendición” dispuesta de conformidad al Artículo Nº 12 de la Ordenanza Nº 2569/2016, detallando en la misma los aspectos materiales y contables y/o económicos respecto de la denominada obra “Plan de Reconstrucción de Pavimento Urbano”. Adicionalmente, informe los motivos por los cuales no se ha emitido aún la liquidación a los contribuyentes de la deuda por contribución de mejoras tal cual lo establece el Decreto Nº 2718/18. Asimismo, se solicita detalle del destino de los recursos del Fondo de Obras Solidario establecido por Ordenanza N° 2362/2013.