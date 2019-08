Alonso sin opción de regresar a Mercedes Deportes 16 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO FERNANDO ALONSO. Cuando estuvo en Mercedes.

Desde el equipo Mercedes se pronunciaron alto y claro. Si bien reconocen en la casa alemana que valoran el talento de Fernando Alonso, no le van a dar la oportunidad al español de iniciar negociaciones para que vuelva a la F1.

En la escudería de Brackley son felices con lo que les ofrece la súper estrella británica Lewis Hamilton.

Además, desde el entorno de Toto Wolff señalan que no quieren convertirse en "una nueva versión de lo que fue McLaren en 2007, cuando el español y el británico fueron compañeros y el asunto acabó tan mal que le terminaron regalando el título a Ferrari, el último que ganaron los de Maranello.

Aunque se desconoce si va a seguir Valtteri Bottas, el plan B de Mercedes es darle ese volante a Esteban Ocon, que actualmente se desempeña como piloto reserva y de desarrollo del equipo.

"No queremos repetir ciertas historias que ocurrieron cuando los dos estaban juntos en McLaren", explicó Toto Wolff para el diario italiano "la Gazzetta dello Sport".

De la apreciación realizada por el jefe de la casa alemana, se desprende que Alonso no será una opción para Mercedes, como llegaron a especular algunos medios en los últimos días.



VETTEL ELOGIO A BINOTTO

Sebastian Vettel está ante su quinta temporada con la Scuderia Ferrari y tuvo varios jefes de equipo durante estos años.

El alemán salió en defensa de Mattia Binotto tras este mal inicio de 2019 en el que Ferrari todavía no sabe lo que es ganar una carrera.

Con doce Grandes Premios disputados y nueve carreras por delante, el alemán cree que la calma que está manteniendo el jefe de equipo en la Scuderia Ferrari es fundamental.

Vettel mostró su apoyo a Binotto y afirmó que está haciendo cosas bien: "Una cosa que creo que hemos logrado en lo que respecta al equipo este año es mantener la calma y en eso tuvo mucho que ver Mattia".

El alemán Sebastian Vettel y el monegasco Charles Lecler pudieron concretar excelentes actuaciones parciales y terminar en el podio en algunos Grandes Premios, pero nunca pudieron festejar en el escalón más alto, que estuvo solamente reservado a Mercedes y Red Bull en esta temporada 2019.