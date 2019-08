Acuerdo UE-Mercosur Locales 16 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

La secretaria de Comercio Exterior de la Nación, Marisa Bircher, dio un detalle sobre las oportunidades que significa el acuerdo y consideró que supone una transformación en la política económica y comercial argentina. Durante su presentación aclaró que "la industria no pagó al agro", para despejar dudas sobre la posibilidad de que el nuevo marco sea desfavorable para el sector fabril y favorable para el campo.

Detalló que "el acuerdo Mercosur-UE es equilibrado porque cubrimos todas las economías regionales, no hay ninguna provincia que no aumente sus exportaciones". Además, puntualizó que incluye un capítulo de inversiones.