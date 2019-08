Ejecutaron a 3 hombres a balazos en la cabeza

Tres hombres de 43, 46 y 60 años fueron ejecutados a balazos en la cabeza en una vivienda de barrio Guadalupe Oeste, en el norte de la ciudad de Santa Fe, y por el triple crimen fue detenido un sospechoso, informaron este jueves fuentes policiales. Los voceros identificaron a las víctimas como Pablo Daniel Lezcano (46), Darío Alfredo Ibañez (43) y Luis Martín (60). Los tres murieron segundos después de ser baleados, alrededor de la medianoche de ayer , y cada uno presentaba heridas de bala en el cráneo.

El triple crimen ocurrió en una vivienda situada en Risso al 1600, en el barrio Guadalupe Oeste, del sector norte de la capital santafesina, donde según las fuentes fue hallada una cantidad todavía no determinada de cocaína. La policía fue convocada por llamados telefónicos al 911, ya que los vecinos se vieron sorprendidos por una serie de detonaciones. Al llegar los primeros agentes policiales a la casa hallaron en la puerta a quien dijo ser el dueño de casa, quien les aseguró que él no se encontraba en el lugar cuando ocurrieron los crímenes, ya que había ido hasta una pizzería cercana. “Ese hombre dijo que unos desconocidos entraron a su casa y mataron a sus amigos cuando él fue a comprar pizzas y que encontró la puerta abierta”, relató una fuente del caso.

El hombre, que sería familiar de Lezcano , fue trasladado a una dependencia policial y puesto a disposición de la fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Ana Laura Gioria, sobre quien recayó la investigación. Entre las primeras medidas, la fiscal ordenó que se revisen las cámaras de seguridad de toda la zona y se entreviste a los vecinos para intentar avanzar en la causa, además de patrullajes y rastrillajes en barrios del noroeste de la ciudad. En cuanto a la cocaína hallada, los voceros señalaron que no se había determinado la cantidad pero que fueron convocados detectives de antidrogas de la Policía de Investigaciones (PDI) para intentar determinar si hay una conexión narco con los asesinatos.

En la escena del crimen trabajaban ayer policías del área Homicidios de la PDI, oficiales de la Inspectoría Zonal, de la comisaría Octava, que tiene jurisdicción en ese barrio, del Comando Radioeléctrico y de la Policía de Acción Táctica. La fiscal Gioria ordenó que el dueño de casa continúe detenido y que los tres cadáveres sean remitidos a la morgue judicial para la realización de la correspondiente autopsia.