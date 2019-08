En la zona, bastante repartido

El torneo Clausura de Inferiores de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol va ingresando en su etapa final, de definiciones. Por el momento, no hay ningún elenco que se haya cortado por sobre el resto.

En la Zona Norte, Moreno lidera en soledad en los certámenes de Séptima y Octava, comparte cima con Independiente de Ataliva y Tiro Federal de Moisés Ville en la Sexta y en Novena lidera Humberto con 16.

Por el lado de la Zona Sur, Florida de Clucellas es puntero en Sexta y Séptima, La Hidráulica lo hace en Octava y la Novena es liderada por Bochófilo Bochazo.

A continuación, todo lo sucedido, goleadores y próxima fecha:



ZONA SUR



Sexta División: Deportivo Josefina 1 (Kevin Gómez) vs. Atlético María Juana 2 (Gerónimo Lauxmann y Emiliano Perren), La Hidráulica 3 (Enzo Márquez x 2 y Ian Juárez) vs. Atlético Esmeralda 0, Libertad EC 0 vs. Sportivo Santa Clara 1 (Facundo Ruffiner), San Martín 0 vs. Florida de Clucellas 3 (Alan Godoy, Benjamín Kronl y Martín Montenegro), Talleres de María Juana 1 (Alejandro Flores) vs. Zenón Pereyra 0.



Séptima División: Deportivo Josefina 0 vs. Atlético María Juana 2 (Gustavo Dominino y Ulises Cattani), La Hidráulica 2 (Tomás Visconti y Ariel Peralta) vs. Atlético Esmeralda 1 (Benjamín Astrada), Libertad Estación Clucellas 1 (Valentino Culasso) vs. Sportivo Santa Clara 5 (Efraín Zanabria, Uriel Zanabria x 2, Federico Parola y Thiago Kloster), Talleres de María Juana 2 (Agustín Bonino y Mateo Galván) vs. Zenón Pereyra 1 (Benjamín Maffini). A Florida le dieron los puntos ya que San Martín no presentó la divisional.



Octava División: Deportivo Josefina 0 vs. Atlético María Juana 0, La Hidráulica 5 (Leandro Beli x 3, Joaquín Alcantara e Ignacio Bertone) vs. Atlético Esmeralda 0, San Martín de Angélica 1 (Alexis Carosso) vs. Florida de Clucellas 0, Talleres de María Juana 1 (Julio Schell) vs. Zenón Pereyra 5 (Cristian Gómez, Felipe Rocca, Lucas Bossio, Gastón Bruno y Benjamín Leonarduzzi). A Sp. Santa Clara le dieron los puntos ya que Libertad EC no presentó la divisional.



Novena División: Deportivo Josefina 2 (Julián Cabrera y Gonzalo Coarasa) vs. Atlético María Juana 2 (Marcos Schemberger y Tiago Godino), Libertad Estación Clucellas 1 (Alexis Martínez) vs. Sportivo Santa Clara 1 (Santiago Neiff), San Martín de Angélica 0 vs. Florida de Clucellas 2 (Santino Húbeli y Tiziano Berardo), Talleres de María Juana 1 (Felipe Zeballos) vs. Zenón Pereyra 3 (Santino Cabrera x 2 y Andrés Mendoza). A La Hidráulica le dieron los puntos ya que Atlético Esmeralda no presentó la divisional.



Próxima fecha (8°): Florida de Clucellas vs. Talleres de María Juana, Sp. Santa Clara vs. San Martín de Angélica, Atlético Esmeralda vs. Libertad Estación Clucellas, Atlético María Juana vs. La Hidráulica, Bochófilo Bochazo vs. Dep. Josefina. Libre: Zenón Pereyra.



ZONA NORTE



Sexta División: Argentino de Humberto 2 (Juan Leineke y Alejo Aguero) vs. Argentino Vila 0, Deportivo Tacural 0 vs. Independiente Ataliva 2 (Dante Alvarez y Javier Sutter), Tiro Federal 1 (Facundo Acosta) vs. Deportivo Aldao 1 (Javier Nemete), Moreno de Lehmann 0 vs. Deportivo Ramona 2 (Laureano Gazzola y Gabriel Battaglino), Sportivo Roca 2 (Guillermo Bocco y Alejandro Bustamante) vs. Dep. Bella Italia 1 (Facundo Alvarez).



Séptima División: Argentino de Humberto 2 (Fabricio Astesana y Adrián Díaz) vs. Argentino Vila 2 (Pablo Moreyra y Facundo Ferreyra), Tiro Federal 2 (Tomás Roldán y Yoel Aldereggen) vs. Deportivo Aldao 2 (Julián Spahn y Juan Pablo Mitri), Moreno de Lehmann 1 (Paulo Rosales) vs. Deportivo Ramona 0, Sportivo Roca 0 vs. Dep. Bella Italia 2 (Juan Galarza y Bruno Lampert). A Independiente Ataliva le dieron los puntos ya que Dep. Tacural no presentó la divisional.



Octava División: Argentino de Humberto 7 (Bautista Alassia, Gianfranco Grande, Federico Vercelli, Axel Villarruel, Jonatan Rodríguez y Lautaro Cinturión x 2) vs. Argentino Vila 0, Deportivo Tacural 0 vs. Independiente Ataliva 1 (Thiago Yaffei), Tiro Federal 0 vs. Deportivo Aldao 1 (Nicolás Leguizamón), Moreno de Lehmann 2 (Fernando Turquetti y Daniel Fernández) vs. Deportivo Ramona 1 (Ignacio Veliz), Sportivo Roca 1 (Lautaro Bonsegundo) vs. Dep. Bella Italia 1 (Ian Walter Mansilla).



Novena División: Argentino de Humberto 4 (Santiago Ercole, Stéfano Mezzadri, Bautista Graff y Ulises Villalba) vs. Argentino Vila 0, Deportivo Tacural 1 (José Zumhoffen) vs. Independiente Ataliva 3 (Valentino Piacenza, Ezequiel Bongianino y Uriel Gómez), Tiro Federal 0 vs. Deportivo Aldao 4 (Pedro Molinari x 2, Gabriel Guglielmone y Juan Leurand), Moreno de Lehmann 2 (Gennaro Sereno y Octavio Gadler) vs. Deportivo Ramona 1 (Juan Cruz Masuero). Al Dep. Bella Italia le dieron los puntos ya que Sp. Roca no presentó la divisional.



Próxima fecha (7°): Dep. Bella Italia vs. Argentino de Humberto, Deportivo Ramona vs. Sportivo Roca, Deportivo Aldao vs. Moreno de Lehmann, Independiente Ataliva vs. Tiro Federal de Moisés Ville, Argentino Vila vs. Deportivo Tacural.