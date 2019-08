Mayco Vivas, titular este sábado ante Springboks

El entrenador de Los Pumas, Mario Ledesma, confirmó el XV inicial para el amistoso ante Sudáfrica en Pretoria y el rafaelino irá desde el arranque. Kick off 12.05

FOTO WEB DE TITULAR. / El rafaelino Mayco Vivas, pilar formado en CRAR, irá de arranque en Los Pumas vs Sudáfrica.

El Head Coach de Los Pumas, Mario Ledesma, definió la alineación que saldrá a disputar el partido ante los Springboks, este sábado 17 de agosto, a las 12:05, en el Estadio de Loftus Versfeld.

El rafaelino Mayco Vivas, jugador formado en CRAR, será de la partida en dicho juego amistoso que será el último previo al Mundial de Japón. Con respecto al partido correspondiente a la tercera fecha del Rugby Championship, más allá de Mayco, también ingresarán como titulares Montoya, Medrano, Petti, Lavanini, Ezcurra, Díaz Bonilla, Mensa, Cancelliere y Tuculet.

La novedad corre por el lado de los backs, ya que Lucas Mensa y Santiago Carreras tendrían su bautismo con Los Pumas y así se sumarían a Vivas y Santiago Socino, que tuvieron su primera aparición ante All Blacks y Australia, respectivamente.

Tras el entrenamiento, Nicolás Fernández Miranda, Assistant Coach del Seleccionado Nacional se manifestó sobre el presente del equipo: "Tratamos de agregarle a nuestro juego opciones y cuando tenemos inercia y generamos los espacios, aprovecharlos y, a su vez, buscar mejorar esos momentos cuando se acaban esos espacios y volver a nuestro sistema, a nuestro juego".

"A Gonza (Bertranou) y a Feli (Ezcurra) los veo muy bien, son dos jugadores que están jugando hace mucho en este nivel. Creo que están en su momento, lo tienen que aprovechar y al que le toque entrar, dar el máximo y confiar en que están acá porque lo merecen".

"Con respecto a los tiempos, los lugares, los entrenamientos no son excusas, al contrario, se vieron cosas muy buenas y nos gustaría plasmar todo esto en la cancha", agregó el ex jugador formado en Hindú Club.

Luego finalizó: "El rugby argentino está en un gran momento, por el resto de los equipos de UAR y obviamente por todo lo que está abajo, los clubes, la pasión y el amor que tenemos por este deporte. La verdad que somos unos privilegiados de estar en Los Pumas y todos esos factores tienen que ser un motor enorme para dar un poco más en este Mundial que se avecina".



Las formaciones de los equipos:



Sudáfrica: 1- Thomas du Toit, 2- Schalk Brits, 3- Vincent Koch; 4- RG Snyman, 5- Lood de Jager; 6- Siya Kolisi, 7- Rynhardt Elstadt, 8- Marcell Coetzee; 9- Cobus Reinach, 10- Elton Jantjies; 11- Dillyn Leyds, 12- André Esterhuizen, 13- Jesse Kriel, 14- Sbu Nkosi; 15- Warrick Gelant.



Argentina: 1- Mayco Vivas, 2- Julián Montoya, 3- Santiago Medrano; 4- Guido Petti, 5- Tomás Lavanini; 6- Pablo Matera, 7- Marcos Kremer, 8- Javier Ortega Desio; 9- Felipe Ezcurra, 10- Joaquín Díaz Bonilla; 11- Ramiro Moyano, 12- Lucas Mensa, 12- Jerónimo de la Fuente, 14- Sebastián Cancelliere; 15- Joaquín Tuculet.