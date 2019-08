Eliminado Federer Deportes 16 de agosto de 2019 Redacción Por TENIS

Roger Federer no podrá lucir su octava corona en el Masters 1000 de Cincinnati. El tenista suizo, ganador de 20 Grand Slams, cayó de forma sorprendente en octavos de final frente al ruso Andrey Rublev, de 21 años y número 70 de la ATP, por 6-3 y 6-4 en apenas 1 hora y un minuto de partido. Federer, de 38 años, se mostró mucho más errático de lo normal y sólo se anotó el 63 por ciento de los puntos con su primer servicio. Además, no logró enlazar dos juegos seguidos en todo el duelo. El helvético, que nunca había jugado contra su rival de ayer, fue casi siempre a remolque en el marcador, salvo al comienzo de la segunda manga (que llegó a dominar por 1-0, 2-1 y 3-2), arrojando la toalla ante el primer punto de partido del ruso. Para Rublev, que ahora se medirá a su compatriota Daniil Medvédev por un puesto en semifinales (hoy 20hs), se trata de su victoria de mayor prestigio pues nunca jugó contra Novak Djokovic y cayó con rotundidad en su único partido frente a Rafa Nadal, en los cuartos de final del US Open de 2017.

Los otros cruces de cuartos: 14 hs. Roberto Baustista Agut vs Richard Gasquet, 15.15 hs. Yoshinhito Nishioka vs David Goffin y 22hs Novak Djokovic vs Lucas Pouille.