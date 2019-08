Carne al exterior Nacionales 16 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Las exportaciones de carne vacuna crecieron 47,4% en volumen y 36,7% en valor en el primer semestre del año, respecto del mismo lapso del año anterior, informó ayer el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva). Los embarques de carne enfriada, congelada y procesada pasaron de 153.163 en el primer semestre de 2018 a 225.726 toneladas peso producto, mientras que en valor, crecieron US$ 317,8 millones hasta US$ 1.184,5 millones.

En junio, las exportaciones de carne bovina reflejaron un crecimiento interanual de 56,2% en valor hasta los US$ 245 millones y de 51,9% en volumen hasta la 43.815 toneladas peso producto, aunque respecto a mayo se produjo una baja de 5,7%.

En estos seis meses, China fue el principal destino de la carne argentina, con el envío de 163.330 toneladas peso producto, lo que representó un aumento interanual de 108,3%, y una participación en el total de las exportaciones de carne de 72,4%.

En valores, el porcentaje de crecimiento fue aún mayor: según el Ipcva, China importó carne argentina en el primer semestre por US$ 717,6 millones, 110% más que en el mismo período de 2018 y con un aumento en la participación hasta 60,6% en lo que respecta a ingresos.