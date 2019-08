Será más caro una multa por estacionar frente a rampas Locales 16 de agosto de 2019 Redacción Por TRANQUILA SESION DEL CONCEJO

En una breve sesión ordinaria que no superó la hora de duración, este jueves el Concejo Municipal de Rafaela aprobó 12 proyectos de diferentes temáticas por unanimidad y en un clima de armonía en el que no se advirtieron huellas de la semana post PASO nacionales.

Con la totalidad de los ediles presentes en el recinto, fue aprobado un proyecto de ordenanza para modificar el artículo nº 40 del Código de Faltas, imponiendo multas más significativas a quienes estacionen obstruyendo las rampas para personas con discapacidad que se construyeron en los últimos años principalmente en el centro de la ciudad. Una vez que se reglamente el cambio, los conductores que no pocas veces dejan sus vehículos prácticamente en las ochavas donde están las rampas serán penalizados con multas que pueden ser de varios miles de pesos.

También se dio luz verde al Ejecutivo para que avance con la contratación directa de un inmueble que funcione como lugar de alojamiento para Gendarmería. Actualmente, el Municipio tiene contratado un predio sobre calle Montes de Oca en barrio Belgrano, pero está en busca de otra propiedad.

Asimismo, se creó por ordenanza el barrio 41 con el nombre "El Bosque", que fue elegido por los vecinos a través de una votación entre otras opciones. Además fue aprobado un proyecto de resolución para declarar de interés municipal la Campaña del “Buen Trato” a los adultos mayores que se lanzará hoy viernes en el Complejo Viejo Mercado.

Entre las numerosas minutas de comunicación que se aprobaron, se destacan los pedidos de informes sobre contratos de locación de servicios y sobre las personas con discapacidad. Esta última iniciativa hace referencia a la obligación del Municipio a ocupar personas con discapacidad en una proporción no menor del 4% de la totalidad de su personal.

Por último, se aprobó un pedido al Departamento Ejecutivo para que evalúe la posibilidad de colocar cámaras de seguridad en la Escuela "Joaquín Dopazo" de barrio Villa Rosas y otros para instalar una estructura parapelotas en la Escuela de Fútbol que funciona en barrio Fasoli y mejorar el ripiado de calle 25 de Mayo.