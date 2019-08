Peñarol superó a Atlético

Anoche se puso en marcha la cuarta fecha del torneo Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con el triunfo de Peñarol ante Atlético de Rafaela por 1 a 0, adelanto disputado en el predio del Autódromo.

El gol para la victoria del equipo de barrio Villa Rosas fue anotado por Santiago Leiggener a los 30 minutos de la segunda parte.

Esta es la primera victoria para los de la Bruja Verón, mientras que la ‘Crema’ sigue hundido en el fondo de la tabla de posiciones, aún sin poder sumar.

En el cotejo de reserva se impuso Atlético por 4 a 1.



SIGUE HOY



Este viernes se disputará el segundo adelanto. En barrio Parque, Ben Hur estará recibiendo a Talleres de María Juana desde las 21.30 hs., cotejo que tendrá a Silvio Ruiz como árbitro principal.

El resto va el domingo: 15.30 hs. Ramona vs Sportivo, Unión vs Florida, Brown vs Libertad, Quilmes vs 9 de Julio; 16.30 hs. Ferro vs Tacural.



Posiciones: Ben Hur 7, puntos; Sportivo 7; Ramona 6; 9 de Julio 6; Ferro 6; Brown 6; Quilmes 6; Unión 5; Florida 4; Libertad 4; Peñarol 3; Tacural 2; Atlético 0; Talleres 0.