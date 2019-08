Pedirán a la Nación $ 5.800 millones para poder ayudar a los municipios Locales 15 de agosto de 2019 Redacción Por Los ministros Farías y Saglione recibieron a senadores departamentales para dialogar sobre la situación financiera de municipios y comunas. Ante este problema que atraviesan algunas comunas, evalúan permitir que la mitad del fondo de obras menores se utilice para gastos corrientes.

FOTO IP PREMURA./ Urge encontrar una solución a la situación financiera.

Ayer, en Casa de Gobierno, los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías; y de Economía, Gonzalo Saglione, recibieron a un grupo de representantes de senadores departamentales con el objetivo de dialogar sobre la situación financiera de municipios y comunas santafesinas.

Participaron también del encuentro, los senadores Miguel Ángel Cappiello (Rosario), Miguel González (La Capital), Rubén Pirola (Las Colonias), Alcides Calvo (Castellanos) y Osvaldo Sosa (Vera).

De acuerdo al diario Uno de Santa Fe, en ese marco, se plantearon dos tipos de asistencias. Una está vinculada con la posibilidad de que las administraciones locales puedan destinar el 50 por ciento del Fondo de Obras Menores para gastos corrientes. La otra está relacionada a un reclamo del gobierno provincial a la Nación para que abone una deuda de 5.800 millones de pesos en compensación por el déficit de la Caja de Jubilaciones, recursos que podrían estar destinados a reforzar las administraciones más afectadas.

Luego del encuentro, Farías afirmó que "esta es una reunión que acordamos tener antes de los problemas acaecidos esta semana. Ya veníamos con muchas preocupaciones por la situación de los municipios y comunas y de la situación financiera general de la provincia".

"Por supuesto, con los acontecimientos que hemos vivido desde el lunes hasta hoy, esto se ha agravado aún más. Hay muchas localidades que están teniendo inconvenientes para pagar salarios y para cumplir con compromisos con proveedores y otras obligaciones y, por ello, están solicitando auxilio financiero".

"Lo que ocurre es que, como venimos diciendo desde hace un tiempo, la provincia viene teniendo restricciones importantes, tanto en lo que refiere a la Coparticipación Federal como a la recaudación de impuestos. En ese marco, las posibilidades de la provincia de acudir en salvataje de los municipios y comunas que están teniendo problemas, son muy limitadas, por eso estamos buscando alternativas de solución".

"Por otro lado, tenemos la necesidad de que la Nación cumpla con el atraso que tiene con el pago de la diferencia de compensación por el déficit de la Caja de Jubilaciones. Recordemos que esta es una ley nacional que obliga a la Nación a mandar automáticamente estos fondos. Con otras provincias lo ha hecho pero no con nuestra provincia. Son 5800 millones que corresponden al período 2018. Hay provincias, como la de Córdoba, con montos similares y que lo han cobrado en tiempo y forma; es decir, es absolutamente arbitrario e inexplicable que la Nación no haya cumplido con Santa Fe".

"En segundo lugar creemos que si se están buscando remedios para paliar la difícil situación económica, como lo ha planteado hoy el Presidente de la Nación, creemos que cumplir con algunas obligaciones, como con este monto con la provincia de Santa Fe que, en términos generales, tiene sus cuentas ordenadas pero sufre las consecuencias de la crisis, ayudaría muchísimo para que los municipios y comunas santafesinos puedan cumplir con sus obligaciones, es decir, con el pago de sueldos, con los compromisos asumidos con proveedores y para no detener la obra pública ni la actividad económica".

"Los senadores hablaban de más de 20 localidades afectadas y nosotros tenemos detectadas 15 localidades que están en una situación muy acuciante: no pueden pagar sueldo o no han podido pagar los correspondientes al mes de julio o que están adeudando aguinaldos, además de un atraso en el pago a los proveedores".

"Los senadores están trabajando en destinar un porcentaje importante del Fondo de Obras Menores, como mínimo el 50%, y que no aplique a obras sino a gastos corrientes, es decir, que esto les permitiría a los municipios y comunas, que son beneficiarios de ese fondo, afrontar sus obligaciones. Al mismo tiempo reduce la actividad de la obra pública, y esto también genera problemas, porque muchos trabajadores dependen de que se mantenga el nivel de obra pública, por lo cual es una solución a medias".

"Por otro lado, la situación de la provincia de Santa Fe y de los municipios es distinta, desde el momento de que aquí se paga actualización mensual de los salarios, merced de la denominada cláusula gatillo; que también fue motivo de la reunión, porque hubo un planteo ante la dificultad de municipios y comunas de poder cumplir con esta actualización".

"Nos interesaría saber cómo va a impactar esto en la coparticipación, por ejemplo con el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Más allá de que estamos de acuerdo con medidas que incentiven el consumo y ayudar a quienes perciben sueldos fijos, creemos que también hay que mirar el impacto que va a tener", concluyó Farías.



ALTERNATIVAS PARA MUNICIPIOS Y COMUNAS

Por su parte, el senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, destacó "la importancia de que estemos abordando esta cuestión, que se ha agravado para todos los argentinos y también para los municipios y comunas y la provincia". Los municipios y comunas afectados "lamentablemente día a día se van incrementando, por la caída de la actividad económica, la menor coparticipación, menos recursos propios y afrontar la cláusula gatillo es un esfuerzo muy grande que se tiene que hacer para cumplir los acuerdos paritarios. Hoy se disparan los gastos corrientes pero los ingresos son menores a los que se estaban recibiendo", precisó Michlig.

Por último, precisó que "está en evaluación" que se pueda disponer del 100% del Fondo de Obras Menores para gastos corrientes. "Hay distintas apreciaciones, porque no queremos distorsionarlo y queremos respetar y cuidarlo porque ha dado muchas respuestas en infraestructura y equipamiento".