Macri anunció medidas para aliviar a 7 millones de trabajadores y Pymes

El presidente Mauricio Macri anunció este miércoles un paquete de medidas económicas que aseguró serán un "alivio para 17 millones de trabajadores" y Pymes, mediante un mensaje en el que pidió "disculpas" por sus declaraciones en la rueda de prensa posterior a su derrota en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del domingo. Aseguró además que "escuchó" el voto en las PASO, al señalar que respeta "profundamente" el resultado favorable al opositor Frente de Todos, por más de quince puntos porcentuales según el escrutinio provisorio.

Macri dijo que habrá un aumento del 20% en el mínimo no imponible y en la deducción especial del impuesto a las Ganancias. Esta medida beneficia a 2 millones de personas e implica una mejora de unos 2.000 pesos mensuales. El nuevo mínimo no imponible del salario bruto será de 55.376 pesos mensuales para trabajadores solteros y 70.274 pesos mensuales para una familia tipo. Los trabajadores autónomos recibirán una reducción del 50% en los anticipos que deben pagar el resto del año.

Asimismo, subrayó que está "disponible las 24 horas" para hablar con los otros competidores en las elecciones generales del 27 de octubre próximo. "Quiero reunirme con ellos, que transmitamos tranquilidad en este proceso electoral que ha comenzado", sostuvo Macri en un mensaje difundido por la cuenta de la Casa Rosada en Youtube.

Antes de anunciar medidas económicas, el Presidente habló del resultado de las PASO y pidió disculpas por sus declaraciones luego de la derrota, cuando dijo que "no podemos volver al pasado, porque el mundo lo ve como el fin de la Argentina", al culpar al triunfo del kirchnerismo por la crisis e inestabilidad de los mercados desatada el lunes. "Quiero pedirles disculpas por lo que dije en la conferencia de prensa, dudé de hacerla porque todavía estaba muy afectado por el resultado del domingo, además estaba sin dormir y triste por las consecuencias que tuvo en la economía", señaló en su mensaje, de ocho minutos de duración

Macri dijo que ese día priorizó "atender a la prensa para calmar ansiedades y dudas, como siempre". "Sobre el resultado de la votación, quiero que sepan que los entendí, que respeto profundamente a los argentinos que votaron otras alternativas", sostuvo entonces.

Al referirse al resultado de las elecciones presidenciales que ganó de 2015 y su derrota en las últimas PASO señaló: "que ello haya sucedido es pura y exclusivamente responsabilidad mía y de mi equipo". "Sintieron que durante este tiempo les exigí mucho y que lo que les pedí fue muy difícil, fue como trepar el Aconcagua y hoy están agotados, cansados, enojados", sentenció.

Macri admitió que "llegar a fin de mes en estos último años se transformó en una tarea imposible muchas veces" y que muchas familias "tuvieron que recortar sus gastos y ya no saben donde más recortar". Quienes votaron a su favor en 2015 "creyeron que iba a ser más fácil, yo también lo creí, pero el punto de partida fue como estar en el décimo subsuelo", agregó.

Sostuvo que cuando llegó al Gobierno encontró "muchas urgencias, gente sin agua potable, rutas destrozadas donde la vida corría riesgos". "Familias sin cloacas o viviendo en calles de tierra, zonas donde nadie había hechos las obras para que no se inundé", enumeró.

Señaló que por su formación de ingeniero dio prioridad a "solucionar las cosas de fondo. Hacer las bases sólidas sobre las que veo y creo que la argentina se está poniendo de pie". "Pero haciendo una autocrítica, soy conciente de que el día a día terminó siendo una exigencia agotadora para muchos", subrayó. "Sepan que mi intención de hacer, de construir es siempre sana y verdadera", agregó. Opinó que "tres años y medio es mucho tiempo y también es poco para reparar lo dañado que estaba el país".

"Estoy convencido más que nunca de que juntos lo vamos a lograr y lo estamos logrando", aseguró el mandatario, que durante la mañana desayunó con su gabinete de ministros en la Residencia de Olivos, desde donde emitió su mensaje.

Lo anunciado por Macri establece una serie de medidas tendientes a mejorar los ingresos de la población que incluyen desde rebajas y devolución de impuestos, congelamiento de las tarifas de combustibles por 90 días y la suba de las ayudas sociales, entre otras.