Una nueva edición de #SerMarketingOPEN Locales 15 de agosto de 2019 Redacción Por El foro se realizará hoy desde las 10:30 en el Complejo Las Tipas con la participación de siete destacados disertantes.

Con una economía que no terminaba de arrancar hasta la semana pasada y un consumo deprimido, los especialistas en marketing cargaban en las empresas con una especie de mochila para sostener las ventas a través de la batería de herramientas que tienen disponibles. Y con un país patas para arriba como está desde el último lunes, la mochila quizás aumente de tamaño considerablemente.

Por eso es un hecho que el nuevo escenario de la Argentina post PASO se incorpore "fuera de término" al temario que los siete destacados especialistas abordarán hoy en el marco de #SerMarketingOPEN, que llevará a cabo su cuarta edición en Rafaela a partir de las 10:30 en el Complejo Las Tipas con una participación masiva de empresarios, profesionales, estudiantes y trabajadores de distintas áreas que van de administración hasta dirección de negocios, comunicación y, por supuesto marketing.

El foro, que organiza la Cámara de Profesionales del Marketing de Rafaela y la Región (CPMRR) ha crecido tanto en sus primeras tres ediciones que ya es considerado un encuentro de referencia en el que los expositores más destacados de cada área ayudan a reflexionar sobre calidad, equipo, emprendedorismo, trasformación digital y publicidad -entre muchos otros temas más- a empresarios, comerciantes, profesionales y estudiantes no sólo de Rafaela sino de una amplia región de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Santiago del Estero.

Con un enfoque abierto, desde hace algunos años identificado como “OPEN” en su nombre, el congreso está pensado no sólo para las personas vinculadas al marketing sino para atender la curiosidad de todos los referentes de la región. La Cámara que preside Germán Ciceri, presentó a 7 referentes de reconocida trayectoria nacional e internacional que compartirán sus conocimientos sobre diferentes temáticas en el marco de un evento que se desarrollará en dos salas y que cuenta con el respaldo del Gobierno de Santa Fe, a través de su Ministerio de Producción y la Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaria de Industria, Agregado de Valor e Innovación y la Secretaria de Coordinación Técnica, Administrativa y Legal.



DISERTANTES

Hugo Bruneta: Licenciado en Administración, Magister en Administración y Marketing Estratégico. Actualmente es presidente de la Asociación Argentina de CRM, director general en Nexting Iberoamérica. Como consultor y capacitador ha trabajado para empresas como FIAT, Bayer, MasterCard, Ford Company, Sancor Salud, Prosegur y

muchas más.

Débora Slotnisky: Licenciada en Ciencias de la Comunicación y Periodista especializada en Tecnología. Autora del libro "Transformación digital. Actualmente publica en los diarios La Nación, El Cronista y El Observador (Uruguay), entre otros. En esta oportunidad nos viene a hablar sobre la transformación digital para reflexionar juntos sobre el impacto, positivo o negativo, que puede tener en nuestras empresas.

Santiago Olivera: Publicitario, Presidente VMLY&R, Director de Asociación Argentina de Publicidad, Director Interact y CONARP. Hizo sólidos recorridos que le hicieron ocupar diversas áreas como Ejecutivo, Supervisor, Director, Director de Grupo y Director General en diferentes agencias: Ratto/BBDO, Y&R, Pragma/FCB, DDB,

Savaglio\TBWA.

Julián D ’Angelo: Licenciado en Administración (UBA), certificado al mérito académico «cum laude». Posgrado en Gestión Sociourbana en FLACSO y Doctorando en Política y Gestión de la Educación Superior en la UNTREF. Autor del libro “Responsabilidad Social y universidad”. Columnista de diversos medios de prensa y conferencista en temas de Responsabilidad Social, Sustentabilidad, emprendedorismo y economía social. Disertó en decenas de eventos en América Latina y el Caribe.

Laura Lichmaiter: Es auxiliar judicial, egresada de la UBA, y posee un Programa de Dirección de Empresas del IAE. Se desempeñó en la Superintendencia de Seguros de la Nación hasta que en 2011 decidió cambiar el rumbo de su vida y fundó su propia compañía, Simones.

Ingrid Rivera: Licenciada en Psicología, fundadora CEO de IR Team Global, Coach en el Seleccionado Nacional Femenino de Hockey “Las Leonas” y en las olimpíadas de Londres 2012. Especialista RRHH, Capacitación y Desarrollo. Coach actitudinal. Profesora titular en MBA, Maestría en Coaching en Diseño Organizacional. Speaker Internacional.

Alejandro Cabral: Licenciado en Comunicación Social con más de 20 años de experiencia en Tecnología y 10 años liderando equipos comerciales. Especializado en Social Selling. Brinda actualmente charlas y presentaciones sobre cómo estas nuevas tecnologías acercan a los equipos comerciales a la visión del cliente y nos permiten construir relaciones de negocios más sólidas.