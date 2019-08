Análisis de la situación actual de la ganadería SUPLEMENTO RURAL 15 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

En el taller que el reconocido ingeniero agrónomo Juan Carlos Elizalde brindó en el XXVII Congreso de Aapresid, acercó un panorama sobre la situación actual de la ganadería y sus perspectivas.

Y la relación entre las exportaciones y el consumo interno fueron parte de su exposición, que incluyó un llamado a producir en forma eficiente, aplicando criterio y tecnología.

Dio cuenta Agrositio en un pormenorizado informe, que Juan Carlos Elizalde -ingeniero agrónomo y master en producción animal y exinvestigador del Conicet- encabezó en el XXVII Congreso de Aapresid un taller donde abordó la situación actual y las perspectivas de la ganadería argentina.

Para introducir al tema se interrogó sobre cómo nos encontramos en la actualidad, y apeló a un gráfico que demostró la variación de la producción de carne faenada y la de exportación.



IGUAL, TRAS 15 AÑOS

"Desde 2005 a la actualidad, tras 15 años en producción estamos igual tras una caída sostenida. Hablamos de 3,1 millones contra 3,05 millones", subrayó.

En el análisis de los datos estadísticos de exportación se comprueba que hoy experimentamos un repunte pero con niveles que sigue bajos respecto a 2005, pasando de 772 mil toneladas en ese año a 630 mil en 2019, esto tras un pico en la caída en el año 2013.

"Desde ese año hubo un leve repunte, y entre 2015 y 2019, cuando muchos se entusiasmaron con el cambio de gobierno, vemos que en ese período la producción de carne aumentó un 19 por ciento y la exportación subió un 69 por ciento. La ecuación indica que si produzco lo mismo y exporto el 69 por ciento más lo único que puedo resentir es que la gente deje de comer carne para exportar; es decir, se lo saco al consumo interno. Porque no hay excedente", sostuvo.

Por otra parte, Elizalde apoyó esa afirmación con datos del consumo per cápita de carne, que en los últimos 15 años cayó a un ritmo de 1,8 kilos por cabeza. Estábamos en 70 en 2005 y bajamos a 49 kilos per cápita en la actualidad.

Y sentenció "de ahí se sacó la carne para exportar".



UN PROBLEMA

Tras eso, puntualizó un problema.

"Lo que tenemos acá claramente es que si no producimos más, de algún lado hay un desequilibrio”, afirmó.

La pregunta sobre si se puede exportar más, encontró una respuesta que puso el foco en la necesidad de nuevas formas de manejar la producción, dado que dijo "la faena de julio fue la más alta de los últimos tiempos, son los primeros terneros con buen crecimiento y son buenos novillos. El problema principal es por qué la situación actual no permite un equilibro ordenado entre consumo y exportación. Y el problema es de eficiencia productiva del stock de hacienda".



GRAN VOCACION

Al respecto, Elizalde señaló que hay una gran vocación por aplicar tecnología pero que "queda diluida en un mar de ineficiencia".

Y como dato señaló que de 2011 a 2019 crecimos en stock 720 mil cabezas por año y el crecimiento de la producción de carne pasó a 62 mil toneladas por año.

"Esto es, por cada vaquillona preñada que pongo en el rodeo produzco 89 kilos por cabeza. Pero si tomamos el kilo de carne carcaza por cabeza en ese período vemos que estamos clavados en los 51 kilos de carne carcaza por cabeza", sentenció.



NO TODO CLARO

Para clarificar el concepto, Elizalde sostuvo que "todo lo que incorporamos de tecnología se diluye en un mar de cabezas, que después terminan generando 51 kilos de carne por cabeza. Evidentemente nuestro sistema tiene deficiencias no arregladas desde mucho tiempo, y los que aplican tecnología, en las pocas empresas que lo hacen, no terminan luciendo el rodeo nacional que no utilizan tecnología". .

Y a modo de ejemplo mencionó que "se avanza en una cosa y se empeora en otra, ya que se incorpora el feedlot pero no se hacen buenas pasturas".

"El impacto en la producción de carne entonces no se nota. No hay que hacer apuestas en esto a futuro, no hay que apostar desde una empresa ganadera como si fuera un casino. Hay que hacer un plan ordenado de crecimiento analizando el negocio", concluyó.