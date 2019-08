¿Podría terminarse resistencia de parásitos?

El médico veterinario Miguel Mejía advirtió que el problema de la resistencia de parásitos en bovinos, como en malezas, es un tema severo.

La resistencia de los parásitos gastrointestinales y las drogas antiparasitarias, es un problema que existe desde hace 20 años en Argentina y es mucho más fuerte que en otros lugares del mundo. Al respecto expuso el médico veterinario Miguel Mejía en el XVII Congreso de Aapresid.

De acuerdo a TodoAgro, más allá de esta problemática Mejía explicó que hace pocos años que los ingenieros agrónomos están conviviendo con la resistencia a las malezas. "Hay que saber qué es la resistencia -dijo el especialista-, se habla con mucha liviandad. Si no conocemos a nuestro enemigo vamos a tener pocas herramientas para manejarlo. Es importante que en el agro se conozca el camino que recorrimos desde hace 20 años y donde venimos fracasando con los parásitos en los bovinos".

En su exposición, el veterinario aclaró que "también soy productor, no soy experto en malezas pero puedo observar que están recorriendo un camino parecido al que hicimos nosotros con los bovinos. Pasa que los oigo hablar de malezas pero resulta que nadie menciona los mecanismos de resistencia. Hay distintas formas de combatir, la resistencia incluso se puede dar por distintas vías".

PROBLEMA SEVERO

Y en este sentido agregó "en Argentina tenemos un problema severo con la resistencia de parásitos y no tenemos la conciencia absoluta. La facultad de César Fire de Tandil presentó hace dos años un estudio donde demostraron que un 93% de los campos de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, presentaban resistencia a la ivermectina lactonas macrociclicas, comúnmente conocidas como ivermectina. Estos resultados nos demuestran que nada funciona”. Incluso aclaró que esto mismo pasa en muchos de los campos del país, ya que cada campo que visita encuentra resistencia pero por el momento no hay datos oficiales que ayuden a tomar conciencia de esto.

Por el momento, hay una solución mediante manejo o control integrado, no solamente aplicando productos.

"Lo cierto es que a 20 años de esa resistencia seguimos usando la misma droga para tratarlo. Así es que encontramos una forma de convivir con la resistencia con ciertos protocolos, mecanismos y monitoreos", sentenció finalmente.