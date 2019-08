El 25 desarrrollarán un encuentro Información General 15 de agosto de 2019 Redacción Por LABORATORIO DE HIP HOP

FOTO CP// LABORATORIO DE HIP HOP./ La cita es el domingo 25 de agosto a partir de las 15.

El domingo 25 de agosto, a las 15, la Municipalidad de Rafaela ofrecerá un laboratorio de Hip-Hop en el gimnasio interdisciplinario "Tarima Forte" ubicado en calle La Plata al 551 de barrio Villa Rosas.

Se trata de una instancia de capacitación y formación destinada a profundizar distintos aspectos vinculados con el arte de rapear.

Quienes se sumen a la actividad, podrán conocer los distintos aspectos que se ponen en juego al momento de componer un tema, grabarlo, y luego, presentarlo y rapearlo en vivo frente al público.

Esta propuesta fue impulsada por quienes llevan adelante "Tarima Forte", conjuntamente con distintos representantes de la movida en la ciudad, que también forman parte del espacio.

"Pachu" de Zona Cero dijo: "Es una oportunidad para aprender muchas cosas. Por ejemplo, cuando yo empecé a presentar temas, enseguida empecé a ir a los festejos barriales con mucha gente. Entonces me achicaba, subía al escenario y presentaba tres temas seguidos. Entendí que hay tener en cuenta muchas otras cosas que forman parte del show".

"Luispi", referente de Revolución Urbana, manifestó que: "Se piensa el tema para grabarlo y para el show porque hay ciertas cositas que se cambian en una u otra instancia. Hay muchos factores que se ponen en juego en el escenario. Nosotros estamos acostumbrados a rapear sueltos, en ronda con amigos, pero cuando subimos a las tablas, cambia mucho la situación. Empiezan a ponerse en juego otras cosas como la presencia, el hecho de agarrar un micrófono y que nuestras voces se escuchen en todos los parlantes, entre toda la gente, es un cambio lindo. Por eso, es bueno estar preparado".

"En la plaza, hay un montón de chicos que son buenos y se destacan pero, en el escenario, no saben tomar un micrófono o pierden esa actitud que tenían en la instancia previa. Es una buena propuesta porque se suma gente nueva a una movida que siempre sucede", declaró.

Por último, cabe destacar que todas las producciones que surjan de la producción del taller serán presentadas el domingo 1º de septiembre en el marco del festejo del barrio organizado por la Vecinal, conjuntamente con la Subsecretaría de Gestión y Participación, el área Vecinales y la Secretaría de Cultura.



Acerca de Tarima Forte

"De un taller mecánico que dejó de estar en funcionamiento, a un espacio interdisciplinario y solidario. De esa metamorfosis emerge Tarima Forte", cuenta Cristian, fundador y responsable que, junto a su compañera -instructora de zumba-, decidieron alquilar el lugar para abrir un gimnasio. Poco a poco, le sumaron propuestas: box, baile, actividades para niños y niñas y, además, todos los domingos proyectan películas e invitan a distintos comedores y merenderos de la ciudad.

En cuanto la incorporación de los talleres de Hip-Hop, la propuesta surge luego de un cruce en la plaza del barrio: "Pasé por la plaza, los vi, y me encantó lo que hacían; entonces los invitamos a sumarlos al espacio y empezamos a generar encuentros para dar a conocer el lugar, y lo que hacían ellos", dijo Cristian.