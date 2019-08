Ganancias: más personas pero con pagos menores Nacionales 15 de agosto de 2019 Redacción Por A pesar de la promesa de campaña de Macri, aumentó la cantidad de personas que pagan este impuesto. En 2015 eran 1,2 millones de personas, mientras que actualmente son 2,2 millones. La recaudación en términos reales bajó, por lo que el promedio que paga cada trabajador cayó casi a la mitad.

Martín Slipczuk



Luego de la derrota electoral en las PASO, el Gobierno anunció un paquete de medidas que incluye, entre otras cosas, beneficios para los trabajadores en relación de dependencia y monotributistas, pagos de bonos a los que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a los empleados públicos, planes de pago para las PyMEs endeudadas, aumento de las becas Progresar, congelamiento del precio de la nafta por 90 días y cambios en el impuesto a las Ganancias. Claves para entender qué es y cómo cambió este gravamen en los últimos años.



¿Qué es este impuesto? El impuesto a las Ganancias es un impuesto progresivo, es decir, que paga más el que más ingresos tiene. De acuerdo con los ingresos de cada persona, corresponde pagar porcentajes diferentes del sueldo, los que se conocen como “escalas”.

El impuesto se empieza a pagar a partir de un cierto ingreso, el “mínimo no imponible”. Es decir, no todos los trabajadores lo pagan, sino sólo los que ganen por encima de este mínimo no imponible, de $ 38.300 mensuales de bolsillo para un soltero en 2019. Este mínimo no imponible fue una de las modificaciones que anunció hoy el Gobierno: se aumentará 20% y rondará los $ 46.000 para los solteros.



¿Qué más anunció el Gobierno? Además del aumento del mínimo no imponible, aumentarán 20% las deducciones que se pueden aplicar para pagar menos por el impuesto. El Gobierno también comunicó que habrá una devolución por los impuestos ya pagados en el año, aunque el cronograma de devoluciones por parte de la AFIP todavía no fue anunciado. Finalmente, los autónomos también se verán beneficiados ya que recibirán una reducción del 50% en los anticipos que deben pagar el resto del año.



¿Cuántas personas pagan este impuesto? Mauricio Macri prometió en la campaña presidencial de 2015 eliminar el impuesto para los trabajadores. Sin embargo, la cantidad de trabajadores en relación de dependencia y jubilados que lo pagan aumentó durante su gestión.

Si bien el pico mayor de los últimos años con datos se dio en 2013 (2,4 millones), al final el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, en 2015, los alcanzados eran casi la mitad (1,2 millones). Los últimos datos oficiales -brindados por Jefatura de Gabinete en uno de sus informes al Congreso- muestran que en los primeros meses de 2019 la cantidad de trabajadores y jubilados que pagan este impuesto en el país subió nuevamente a 2,2 millones.



Pagan más trabajadores, pero en promedio paga menos cada uno. En 2018 hubo un leve aumento en lo que pagan los trabajadores y se estima que en 2019 también habrá un incremento, aunque en todos los casos los trabajadores dependientes tienen en la actualidad una menor carga tributaria del impuesto a las Ganancias que en 2015, según surge de un análisis en base a 6 casos hipotéticos realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), dirigido por Nadin Argañaráz (ex subsecretario de Desarrollo en el Ministerio de Hacienda entre 2016 y 2017 durante la gestión del ministro Alfonso Prat Gay).



Uno de los problemas identificado por los especialistas al final del gobierno de Fernández de Kirchner era que no se actualizaban las escalas, por lo que una persona pasaba muy rápido a las escalas más altas, con las cuotas más caras, según explicó Andrés Mir, contador público e investigador del IARAF en esta nota.

El gobierno de Cambiemos modificó distintos aspectos de la ley. El principal cambio se dio en diciembre de 2016, cuando una nueva ley estableció que los montos se ajusten anualmente por la variación de los salarios (calculados a través de un indicador, el de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables, RIPTE), es decir, que las escalas y el mínimo no imponible se actualizan todos los años.

Por esto mismo, a pesar de que aumentó la cantidad de personas que pagan el impuesto, en promedio cada persona paga menos: cayó a la mitad entre 2015 y 2018 el monto en términos reales (es decir, restándole la inflación), dado que la recaudación total por este impuesto cayó en términos reales.

“El impuesto a las Ganancias personales suele ser la base de los sistemas tributarios de los países más desarrollados y modernos”, según destaca un estudio de diciembre de 2016 de la consultora Federico Muñoz y Asociados. Este informe muestra que los países que integran la OCDE recaudaban en promedio cerca de un 9% del Producto Bruto Interno (PBI) con este impuesto (con picos superiores al 12% del PBI en los países escandinavos), mientras que en la Argentina, aun cuando había crecido sustancialmente en la última década, para 2015 -último año que incluye el informe- recaudó 3%. (Fuente Chequeado.com)