Clasificatorio Zona Norte con muy buenos resultados Deportes 15 de agosto de 2019 Redacción Por PELOTA

FOTO PRENSA ATLETICO FINALISTAS./ Hugo Bogado - César Azzaroni y Pablo Vaca - Cristian Emmert.

El pasado sábado 10 de agosto se realizó en la ciudad de Santa Fe la eliminatoria de la zona Norte de 4ta categoría, clasificatorio para el Torneo Oficial de la provincia en el que participaron 3 parejas representando a Atlético de Rafaela, logrando excelentes resultados.

La “A” formada por Hugo Bogado – Cesar Azzaroni y la “B” por Cristian Emmert – Pablo Vaca, finalizaron con el primer y segundo puesto, respectivamente, clasificando ambos binomios para la final del Torneo Oficial que se disputará el 7 de septiembre en la ciudad de Rosario.

Ambas parejas ganaron su zona clasificatoria y las semifinales, H. Bogado y C. Azzaroni vencieron a Atlético San Jorge “B” (T. Bernardi-N. Pérez) por 2 a 0 (12/06 y 12/05) y a Gimnasia y Esgrima de Santa Fe “C” (A. Nuñez-M. Damato) 2 a 0 (12/07 y 12/06) y en semifinales a C. Castellano “C” (E. Torielli-E Di Notto) por 2 a 1 (12/04 y 11/12 y 7/6).

El binomio compuesto por C. Emmert y P. Vaca triunfaron ante San Jorge “A” (T. Miotti-D. Mesa) por 2 a 0 (12/02 y 12/04) y a Gimnasia y Esgrima “D” (D. Bussi-J. Lapisonde) por 2 a 0 (12/03 y 12/06), y en la semifinal a G y E “A” (G. Narbe-M. Blun) por 2 a 1 (12/11, 06/12 y 7/6), para luego jugar la final entre ellos, imponiéndose Bogado – Azzaroni por 2 set a 0 (12/09 y 12/08).

También participó la pareja “C”, compuesta por Daniel Bima y Claudio Mansilla quienes no superaron la primera zona.