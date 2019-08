Cronograma especial para los días 17 y 19 de agosto Locales 15 de agosto de 2019 Redacción Por La Recolección Domiciliaria será normal. El servicio de minibuses circulará con frecuencia reducida el sábado 17 y normal el lunes 19. La ZEC no se cobrará el sábado 17 y sí el lunes 19.

La Municipalidad de Rafaela informa que, con motivo de conmemorarse el sábado 17 de agosto el 179 aniversario del fallecimiento del General Don José de San Martín y el lunes 19 jornada no laborable con fines turísticos, según Decreto Nacional 923/2017, se dispuso un cronograma especial para los servicios públicos.

Por tal motivo, los vecinos deberán tener presente el siguiente detalle:

la Recolección Domiciliaria se realizará el domingo 18 de manera normal correspondiendo los residuos biodegradables (de cocina). Mientras tanto, el lunes 19, el servicio de recolección será para residuos recuperables. Es válido recordar que las bolsas deberán ser depositadas a las 21 para su retiro.

Con respecto a la Recolección de Patios, se desarrollará a partir del martes 20 de agosto. En ese caso, los vecinos deberán disponer de los residuos ordenadamente y en bolsas sobre la acera el lunes 19, a partir de las 21, para que el personal pueda retirarlos. En caso de haber ramas, las mismas deberán estar dispuestas en pequeños manojos para posibilitar su manipulación.

Esta semana corresponderá a los barrios delimitados por el sector sector 3: Alberdi, Sarmiento, Villa Rosas, Belgrano, Paseo del Este, Nuestra Señora de Luján, Italia, Virgen del Rosario, Monseñor Zazpe y Mora.

El Relleno Sanitario que se encuentra en el Complejo Ambiental Rafaela, no abrirá el día sábado 17, por el contrario, sí lo hará el lunes 19 hasta las 13.

Para los vecinos que deseen depositar residuos especiales y recuperables producto de limpiezas particulares, las instalaciones de la Estación de Residuos Clasificados permanecerá abierta normalmente en el horario de 7 a 19.



TRANSPORTE Y ZEC

El servicio de Transporte Público funcionará con frecuencias reducidas los días sábado 17 y domingo 18 de agosto; mientras que, el lunes 19 de agosto, los recorridos serán normales.

En este sentido, los usuarios deberán tener en cuenta que, los días 17 y 18 de agosto, de 7 a 22, las líneas 1, 4 y 5 circularán cada 30 minutos. Las líneas 2 y 3 lo harán cada 45 minutos.

El sábado 17 de agosto no se cobrará estacionamiento en la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC). En cambio, el lunes 19 de agosto, se cobrará normalmente.



Otros

Los días sábado 17 y lunes 19 de agosto, el Cementerio Municipal abrirá sus puertas de manera normal de 7:30 a 18:30. Por otra parte, la Administración permanecerá cerrada en ambas jornadas reservándose una guardia mínima en caso de sepelio.

Finalmente, Edificio Municipal, entidades educativas y culturales dependientes del Municipio y oficinas descentralizadas del Estado local tendrán sus puertas cerradas el día lunes 19 de agosto.