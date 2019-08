Ben Hur quiere prenderse Deportes 15 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO BEN HUR OFICIAL FEDERICO SERRANO./ Fue el goleador del partido.

El martes por la noche se cerró la sexta fecha del torneo Oficial de primera división de la Asociación Rafaelina de Básquetbol, con la victoria de Ben Hur sobre Unión de Sunchales por 80 a 73 en tiempo suplementario. Al cabo de los 40 minutos reglamentarios en el Coliseo del Sur, habían igualado en 68.

Federico Serrano fue el goleador benhurense con 26 puntos, mientras que Mariano Ceruti sumó 20 en el Bicho Verde. El viernes se habían disputado otros dos encuentros con estos resultados: 9 de Julio 92 – Peñarol 77 e Independiente 74 – Quilmes 64. Por falta de efectivos policiales no se jugó Libertad – Atlético en esa jornada, con lo que la resolución estará a cargo del Tribunal de Penas.

Con este resultado, las posiciones quedaron así: 9 de Julio 11 puntos; Libertad 10; Atlético, Ben Hur e Independiente 9; Unión 8; Quilmes 7 y Peñarol 6.

La fecha 7 ya tiene cronograma de juego: viernes 16, a las 21,30: Unión vs. Independiente; domingo 18, a las 20,00: Quilmes vs. Libertad y Peñarol vs. Ben Hur; martes 27, a las 22,00: Atlético vs. 9 de Julio.



LIBERTAD TENDRA DOS BAJAS

Dos de los jugadores del plantel ARB de Libertad fueron cedidos a préstamo, aunque seguramente por algunos partidos seguirán jugando el torneo local. Ignacio Cuassolo fue cedido a préstamo a Zárate Basket (Torneo Federal) y Adriano Maretto a Olímpico de Ceres (Liga Argentina).

En tanto, Mariano Ceruti -por el lado de Unión- seguirá su carrera en AMAD de Goya, en el torneo Federal.