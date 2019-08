Piden saber si el Municipio cumple con el 4% de empleados con discapacidad Locales 15 de agosto de 2019 Redacción Por UNO DE LOS TEMAS DE LA SESION DEL CONCEJO DE HOY

Los concejales Leonardo Viotti y Alejandra Sagardoy, acompañados por el bloque de Cambiemos, elevaron una minuta de comunicación pidiendo información al intendente acerca del cumplimiento, o no, de la Ley Nacional que obliga a los Municipios a ocupar personas con discapacidad en una proporción no menor del 4% de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo, exclusivamente otorgados por ellas. Este será uno de los temas de la sesión ordinaria del día de hoy, que iniciará a partir de las 9.

En la primer parte de la minuta los concejales requieren información específica acerca de la cantidad de personas con discapacidad empleadas por el Municipio, en qué áreas se desempeñan las mismas y bajo qué forma de contratación.

En una segunda parte del proyecto, plantean que “en el caso de no cumplir con el cupo del 4% establecido por la Ley Nacional N° 22.431 y su modificatoria Ley N° 25.689, diseñar e implementar un programa de rápida ejecución para adaptarse a lo requerido por dicha norma”.

Leonardo Viotti comentó “Son muchas las personas con distintas discapacidades que semanalmente se ponen en contacto con nosotros para plantearnos la necesidad de conseguir un trabajo digno, una oportunidad, y expresando que tanto el Estado como los privados no cumplen con el 4% establecido por ley. Por eso necesitamos acceder a esta información de manera oficial, para saber en qué condiciones nos encontramos en la Municipalidad”.

“Muchas personas tienen discapacidades pero pueden seguir realizando distintos tipos de trabajos y el Estado tiene la responsabilidad de ser el primero en cumplir con las normativas, para luego exigir a los privados que hagan lo mismo, y de esa manera generar entre todos una verdadera inclusión”.



OTROS TEMAS

Además de este, los concejales pedirán instalar cámaras de seguridad en la Esc. "Joaquín Dopazo", pedirán que el Ejecutivo responda un informe por contratos de locación, declararán de Interés Municipal a la campaña del “Buen Trato” y tratarán la contratación directa del alojamiento para los miembros de Gendarmería Nacional que están en Rafaela.

También dejarán en claro que no se puede estacionar en las rampas en las esquinas de la ciudad, así como también elevarán las multas por este tipo de infracción en términos generales, y solicitarán incorporar capacitaciones en Jardinería y Paisajismo.

Si bien ratificarán la gratuidad del boleto educativo gratuito, quizás sirva como introducción de un debate que se debe el Concejo Municipal: el costo del ticket para el transporte urbano de pasajeros.

Finalmente, solicitarán colocar parapelotas en la escuelita del Barrio Fasoli, mejorar el ripiado de calle 25 de mayo, aceptarán una donación para una calle, y le impondrán oficialmente el nombre "El Bosque" al barrio 41.