El cuerpo encontrado el martes era de Quinteros

El rastrillaje para encontrar a Silvia Quinteros, desaparecida el 1° de agosto en Hersilia, finalmente encontró el cuerpo sin vida de la joven de 28 años. El hallazgo se produjo el martes por la tarde, tras un intenso trabajo de personal de trata, canes y fuerzas policiales dedicadas a este tipo de operativos. El cuerpo sin vida de Silvia yacía en un sector de zona periurbana, en zona este, muy cerca de la ruta nacional 34. El cuerpo estaba semienterrado, y será motivo de pericias y autopsia para conocer realmente que día falleció Silvia y bajo que circunstancias. Durante las primeras horas, la búsqueda se centró en locaciones de la zona rural de Hersilia, hasta dar con el lugar preciso donde se halló el cuerpo. Ya entrada la noche, aun personal de trata y fuerzas del orden trabajaban en el lugar del triste hallazgo.



EX PAREJA DETENIDO

Este miércoles a la madrugada, la fiscal Silvina Verney que investiga la causa de la desaparición y muerte de Silvia Quinteros, una mujer de 28 años oriunda de Hersilia, ordenó la detención del esposo, quien según los lugareños había discutido con la joven antes de que desapareciera. El hombre de 30 años, cuyas iniciales son JAP, quedó detenido en dependencias de la Unidad Regional XIII. La fiscal ya dispuso que se practique la correspondiente autopsia, mientras que la audiencia imputativa será este jueves o viernes.



“TENIA MIEDO”

Silvia apareció muerta luego de que se cansara de avisar, por sus redes sociales, que su ex pareja la molestaba y agobiaba. Pese a eso, nadie la escuchó y asistió. "Tengo mucho miedo", decía la mujer de 28 años, que vivía un calvario: "tengo que tener los ojos en la espalda para que no me pase nada.. por favor, mi san protegeme a mí y a mis hijos. Ni la restricción te para, hasta donde sos capaz de llegar..." publicaba.