A dos fechas del final, Atlético ya se aseguró el título de séptima División Deportes 15 de agosto de 2019 Redacción Por Inferiores Primera A. Se jugó el noveno capítulo del Clausura y los de barrio Alberdi ya festejaron el título en la 2004 de Gonzalo Del Bono. Todo lo ocurrido y la definición de cada una de las categorías.

FOTO PRENSA ATLETICO DE RAFAELA IMPARABLES. / Los pibes de la 2004 de la “Crema” se quedaron con el Clausura.

El torneo Clausura de Divisiones Inferiores de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol ingresa en su etapa de definición. Jugada la novena fecha, con dos por jugarse, ya se conoce el primer campeón. La 2004 de Atlético de Rafaela, la Séptima división, se quedó con el primer lugar al sacarle diez puntos de diferencia al segundo, 9 de Julio.

El próximo sábado Atlético quedará libre pero puede festejar en Quinta, si es que el Deportivo Libertad no le gana a 9 de Julio. La ‘Crema’ suma 21 unidades y los ‘Tigres’, máximos perseguidores, tienen 16. Quedan 6 en juego.

En Sexta sucede algo similar y, en este caso, con el elenco ‘albiceleste’ y los dos elencos sunchalenses. Los rafaelinos se aventajan por 6 puntos, pero no se podrá dar triple empate en el primer lugar ya que en la última habrá clásico Sunchalense. Alguno de ellos dejará puntos en el camino y como máximo los de Sunchales podrían aspirar a un desempate con los de barrio Alberdi (a 72 hs en cancha neutral).

En Octava, Peñarol depende de sí mismo para celebrar. Lo puede hacer este sábado, si le gana a Argentino Quilmes en barrio Italia. Los de Villa Rosas lideran con 19 puntos, seguidos por Atlético con 17 y Ferrocarril del Estado con 15.

En Novena, el título ya hace una fecha se lo aseguró Atlético. Lidera cómodamente con 27 unidades. Por el lado de la Novena Especial, Atlético líder con 25, seguido por Unión con 20 y Ben Hur con 19.

Con la Categoría 2007, también. Atlético es puntero con 27 y lo siguen, con 21, Ferrocarril del Estado y Ben Hur. No se puede dar triple empate en la primera colocación ya que en la última jugarán Ferro y Ben Hur, en Los Nogales. La Categoría 2008 también es liderada por los chicos de Atlético, con 23 puntos, seguidos por Unión con 22 y Libertad con 19.

A continuación, todos los resultados de la novena fecha, con goleadores y lo que se le viene a cada elenco:



Quinta División: Independiente San Cristóbal 1 (Carlos Cardozo) vs Ferrocarril del Estado 0, Sportivo Norte 0 vs Unión 1 (Luciano Fissore), Ben Hur 3 (Joaquín Suárez, Tobías Seguro y Tomás Oliva) vs 9 de Julio 0, Dep. Libertad 5 (Gastón Cejas x 2, Martín Correa y Gabriel Roco x 2) vs Arg. Quilmes 0, Peñarol 1 (Facundo Barreto)vs Atlético de Rafaela 3 (Stéfano Zilli y Rodrigo Puebla x 2).



Sexta División: Independiente San Cristóbal 0 vs Ferrocarril del Estado 2 (Lautaro Córdoba y Uriel Sandoval), Sportivo Norte 1 (Lautaro Mansilla) vs Unión 2 (Darien Juárez x 2), Ben Hur 0 vs 9 de Julio 1 (Enzo Carignano), Dep. Libertad 4 (Francesco Toldo x 3 y Erik Iturre) vs Arg. Quilmes 0, Peñarol 0 vs Atlético de Rafaela 4 (Federico Reynoso, Marco Rossa, Juan López y Joaquín Vera).



Séptima División: Independiente San Cristóbal 0 vs Ferrocarril del Estado 1 (Lautaro Waiman), Sportivo Norte 1 (Yamil Vera) vs Unión 3 (Federico Salame, Facundo Onysiv y Horiel Duarte), Ben Hur 0 vs 9 de Julio 0, Dep. Libertad 1 (Yair Villarruel) vs Arg. Quilmes 1 (Nicolás Aiassa), Peñarol 0 vs Atlético de Rafaela 2 (Nicolás Lencina y Felipe Sánchez).



Octava División: Ben Hur 1 (Thiago Moneghessi) vs 9 de Julio 0, Dep. Libertad 1 (Juan Martino) vs Arg. Quilmes 0, Peñarol 0 vs Atlético de Rafaela 0. A Unión y Ferrocarril del Estado les dieron ya que Sportivo Norte e Independiente San Cristóbal, respectivamente, no presentaron las divisionales.



Novena División: Independiente San Cristóbal 0 vs Ferrocarril del Estado 0, Sportivo Norte 2 (Tomás Alderete x 2) vs Unión 2 (Ignacio Lescano y Diego Ruata), Ben Hur 0 vs 9 de Julio 0, Peñarol 0 vs Atlético de Rafaela 2 (Tomás Pérez y Benjamín Rodríguez). Al Dep. Libertad le dieron los puntos ya que Argentino Quilmes no presentó la divisional.



Novena Especial: Independiente San Cristóbal vs Ferrocarril del Estado, Sportivo Norte vs Unión, Ben Hur 1 (Franco Visintini) vs 9 de Julio 0, Dep. Libertad 2 (Bautista Gramaglia y Fabricio Ronco) vs Arg. Quilmes 0, Peñarol 1 (Ignacio Zapata) vs Atlético de Rafaela 4 (Sebastián Toloza x 2, Facundo Weissen y Nahuel Bazán).



Categoría 2007: Ferrocarril del Estado 5 (Alan Sosa, Diego Villarreal x 2, Mateo Balbezon y Lautaro Salti) vs Independiente San Cristóbal 0, 9 de Julio 1 (Bautista Bender) vs Ben Hur 2 (David Quinteros y Bautista Ferreyra), Arg. Quilmes 0 vs Dep. Libertad 8 (Máximo Turco x 2, Mirko Avenatti x 3, Agustín Monetti y Brian Crespin x 2), Atlético de Rafaela 7 (Bautista Kornchu x 2, Gian Alleman x 3, Matias Herrera y Rodrigo Ballejos) vs Peñarol 0. A Unión le dieron los puntos ya que Unión no presentó la divisional.



Categoría 2008: Ferrocarril del Estado 1 (Santiago Cejas) vs Independiente San Cristóbal 0, Unión 2 (Stéfano Casale y Valentín Milanese) vs Sportivo Norte 0, 9 de Julio 1 (Gastón Bouhier) vs Ben Hur 0, Arg. Quilmes 1 (David Salas) vs Dep. Libertad 2 (Tomás Rosso y Carlos Bayz), Atlético de Rafaela 2 (Santino Boidi y Siamo Zamora) vs Peñarol 0.



Próxima fecha (10ª): Argentino Quilmes vs. Peñarol, 9 de Julio vs. Deportivo Libertad, Unión vs. Ben Hur, Ferrocarril del Estado vs. Sportivo Norte, Brown de San Vicente vs. Independiente San Cristóbal. Libre: Atlético de Rafaela.