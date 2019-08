Arranca la cuarta Deportes 15 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Este jueves se pone en marcha la cuarta fecha del torneo Clausura de Primera A liguista con el adelanto que disputarán Atlético de Rafaela y Peñarol, desde las 21:30 hs. Dicho juego contará con el arbitraje de Guillermo Vacarone.

El resto se jugará: Viernes 21:30 hs Ben Hur vs Talleres; Domingo 15:30 hs Ramona vs Sportivo, Unión vs Florida, Brown vs Libertad, Quilmes vs 9 de Julio; 16:30 hs Ferro vs Tacural.



Posiciones: Ben Hur 7, puntos; Sportivo 7; Ramona 6; 9 de Julio 6; Ferro 6; Brown 6; Quilmes 6; Unión 5; Florida 4; Libertad 4; Tacural 2; Peñarol 0; Atlético 0; Talleres 0.