Renatre: trabajadores rurales podrán solicitar prestación por desempleo SUPLEMENTO RURAL 15 de agosto de 2019 Redacción Por Los montos de las cuotas tienen un mínimo de $ 3.728 y máximo de $ 7.456. Además, cuenta con cobertura médica, servicio de sepelio, acceso a capacitaciones, entre otros beneficios.

FOTO INTERNET TRABAJADORES RURALES. En Misiones podrán solicitar prestación por desempleo.

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), informó que los trabajadores rurales de Misiones podrán solicitar el Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo a través de la delegación provincial.

Además de lo económico, el servicio contempla la cobertura médico asistencial y servicio de sepelio para el beneficiario de la prestación y su grupo familiar directo por el tiempo de duración del mismo.

También comprende el acceso a capacitaciones, las asignaciones familiares a cargo de ANSES y el período durante el cual se percibió la prestación se computará como tiempo efectivo a los fines previsionales (jubilación).



LOS REQUISITOS

Los requisitos para acceder a la prestación por desempleo son:

* poseer el Código Único de Identificación Laboral (CUIL) definitivo.

* Encontrarse en situación legal de desempleo.

* Estar inscripto en el Renatre.

* Haber recibido contribuciones declaradas durante un período mínimo, continuo o discontinuo, de 6 meses durante los últimos 3 años.

En el caso de los trabajadores temporarios y permanentes discontinuos, se deberá contar con los períodos declarados como empleado de 180 jornadas efectivas de trabajo, dentro de los últimos 36 meses.

* Solicitar las prestaciones del presente régimen dentro de los 90 días corridos posteriores a la fecha de cese de la relación laboral/finalización de la temporada o ciclo de prestación de servicios.

Si se presenta después de los 90 días, el tiempo transcurrido se descontará del total del período que corresponde a la prestación.

No percibir beneficios previsionales, prestaciones contributivas o no contributivas, o cualquier otra prestación de carácter asistencial.

* No percibir prestaciones dinerarias de la Ley Nº 24.557, ni encontrarse en situación de incapacidad laboral temporaria o incapacidad laboral permanente.



LOS MONTOS

* Los montos de las cuotas de la Prestaciones por Desempleo a partir del 1º de enero de 2019 son monto mínimo 3.728 pesos y monto máximo 7.456 pesos.



EL TRAMITE

De acuerdo a Infocampo, el trabajador rural desempleado podrá solicitar la Prestación por Desempleo en la delegación Misiones del Renatre (3 de Febrero 1.970, Posadas), o en cualquiera de las 20 Bocas de Entrega y recepción distribuidas en distintas localidades de la Provincia.