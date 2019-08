Atlético, listo para el debut Deportes 15 de agosto de 2019 Redacción Por Otta probó el equipo para la primera fecha del torneo. El sábado visita, 12 hs., a Brown de Adrogué.

FOTO LA OPINIÓN DOS DEL MEDIO. / Renso Pérez y Ángelo Martino estarían arrancando en el once titular.

Cada vez falta menos para que se produzca el debut de Atlético de Rafaela en el nuevo certamen de ascenso, ex B Nacional, ahora llamado Primera Nacional. Al parecer, Walter Otta tiene todo programado para el partido por la primera fecha, el próximo sábado a las 12 hs. ante Brown de Adrogué y con el arbitraje de Julio Barraza.

En la mañana de ayer el plantel de la ‘Crema’ trabajó en el predio del Autódromo y el D paró, en 40 minutos, el posible once titular. El que se viene manejando, el que tiene el entrenador en la cabeza.

¿Los nombres? Nereo Fernández; Maximiliano Paredes, Franco Racca, Sergio Rodríguez e Ignacio Liporace; Lucas Blondel, Emiliano Romero, Renso Pérez y Ángelo Martino; Ijiel Protti y Alan Bonansea.

Si bien aún Otta no confirmó si esta será la formación elegida para el estreno, es la que más vino repitiendo. Hoy volverá a sumar minutos de fútbol en el estadio Monumental y posiblemente pruebe alguna alternativa.

El conjunto albiceleste viajará mañana, pasado el medio día y luego de entrenar en nuestra ciudad, con rumbo a Capital Federal.