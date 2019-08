Chaca y All Boys abren el telón sin público Deportes 15 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Chacarita Juniors recibirá este jueves a All Boys en un partido por la Zona B de la nueva Primera Nacional, certamen que reemplaza a la B Nacional y que continuará otorgando dos ascensos a la Superliga, uno para el campeón y el restante para el vencedor de un torneo reducido. El encuentro se jugarán en San Martín, desde las 21.05, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación en directo de TyC Sports.

El partido se disputará a puertas cerradas por decisión de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), organismo de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Por eso, los dirigentes del funebrero emitieron un comunicado en la mañana de este miércoles para informar a los hinchas de la medida que fue notificada a través de un correo electrónico, cuando ya se había abonado el operativo de seguridad el pasado viernes. Chacarita intentó que se abran las puertas para los socios pero la Aprevide se negó a ese pedido.

En esta nueva Primera Nacional participan 32 equipos, (siete más que la pasada B Nacional), divididos en dos zonas (A y B) de 16 equipos cada una. No habrá clásicos ya que los emparejamientos sirvieron para ubicar a cada equipo en una determinada zona. Los 16 equipos de cada zona jugarán todos contra todos a dos ruedas, local y visitante, y los ganadores de cada una protagonizarán la final por el título de campeón y el primer ascenso.



Probables formaciones



Chacarita: Cuerdo; Mieres, Ledesma, Robledo, Torres; Rivero, Ibáñez, Cacheiro; Cano, Mascia, Alderete. DT: Patricio Pisano.



All Boys: Losada; Martínez, Zalazar, Cardozo, Bustos; Lebus, Navarro, Ibáñez, Igartúa; Callejo, Jara. DT: Pablo Solchaga-Gustavo Bartlet.