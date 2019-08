Telegramas con errores no implica un fraude Nacionales 15 de agosto de 2019 Redacción Por Reverso asegura que los telegramas con inconsistencias -tachaduras, cero votos- existen desde 1983 y representan menos del 1%.

FOTO REVERSO TELEGRAMAS. Se discute sobre posibles adulteraciones.

Luego de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo último, comenzaron a circular en Twitter varias publicaciones con el hashtag #FraudeK. Allí, distintos usuarios denuncian fraude a partir de las imágenes de telegramas que aparecen en la página oficial del Recuento Provisional de Resultados. Algunos denuncian tachaduras en los telegramas y otros aseguran que en su mesa hubo un mal conteo de votos.

Las imágenes también de telegramas correspondientes a las elecciones del último domingo y se afirma que hubo fraude del Frente de Todos también circularon por WhatsApp.

La mayoría de los telegramas difundidos es de mesas de la Provincia de Buenos Aires en las que Juntos por el Cambio aparece con cero votos y son reales. Sin embargo, los telegramas con inconsistencias (tachaduras, cero votos) existen desde 1983 y representan menos del 1%; su existencia no implica que hubo fraude porque no tienen valor legal.

Reverso pudo comprobar que el Frente de Todos también presenta errores en telegramas cargados.

El hashtag fue trending topic ayer por más de 15 horas en la Argentina -según datos de la aplicación web Trendinalia-. A su vez, imágenes y videos de los telegramas, capturas de tuits y cadenas se difundieron de forma masiva por WhatsApp. Aunque esta aplicación de mensajería instantánea no permite saber cuántas veces circuló un contenido entre los usuarios, Reverso pudo comprobar, mediante un relevamiento manual de los mensajes enviados a su número telefónico (+54 9 11 3182-3655), que se trata de uno de los contenidos con mayor viralidad difundido desde los comienzos del proceso electoral.

Incluso la diputada nacional, Elisa Carrió, se hizo eco del tema al publicar un tuit en el que sostiene: "Estamos analizando los resultados y hay demasiados datos que son incorrectos y muchos son votos a Macri directamente suprimidos en el telegrama".