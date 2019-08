Dólar: esperan que se estabilice hacia el fin de esta semana Nacionales 15 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 15. - Los ministros de Trabajo y Producción, Dante Sica, y de Transporte, Guillermo Dietrich, aseguraron ayer que con las medidas anunciadas por el presidente Mauricio Macri el Gobierno espera que la cotización del dólar se estabilice hacia el fin de semana y que continuarán los trabajos de la obra pública.

Pese a que se quemaron US$ 308 millones de reservas para intentar contenerlo, el dólar estadounidense se disparó hoy más de 8%. En sólo tres ruedas, acumuló un alza del 34,2% y en el promedio de las entidades porteñas saltó $ 3,85 hasta los $ 62,18.

Durante una conferencia de prensa en la Quinta Presidencial de Olivos, luego de una reunión de gabinete, Sica indicó que “para finales de semana esperamos ver una mayor estabilización del tipo de cambio". "El Banco Central está trabajando de manera conjunta con el Ministerio de Hacienda para alcanzar ese objetivo”, acotó.

El funcionario destacó que los argentinos “estamos en una semana donde el tipo de cambio está buscando su equilibrio. Esperamos que esta semana consigamos la estabilización”. Además, señaló que en el Ejecutivo “no pensamos” que la fuerte suba del dólar durante la jornada “licue el impacto (favorable para los salarios) de las medidas que hemos tomado”.

Por su parte, Dietrich afirmó que "el Gobierno está actuando con mucha responsabilidad" y ha "tomado medidas para millones de argentinos, desde jubilados a personas asalariados". Asimismo, sostuvo "todos los actores debemos trabajar para generar confianza en el sistema". Y, aseguró que "estamos trabajando con el Banco Central para minimizar el impacto" en el sector financiero.

Por otra parte, Dietrich negó que estas medidas, que implican un desembolso de $ 40.000 millones de parte del Estado, vayan a afectar la prosecución de la obra pública. "No habrá reducción en la obra pública, el plan más ambicioso de los últimos años", dijo Dietrich y adelantó que muchas de las obras de ampliación de rutas "se estarán terminando de hacer en los próximos meses, así que llevemos tranquilidad a los miles de trabajadores" que están comprometidos en estos trabajos.

En tanto Sica explicó que por cuestiones formales, la convocatoria al Consejo de Salario Mínimo será para la semana próxima "y estamos seguro que vamos a llegar a un consenso" entre empresarios y gremialistas, aunque "no tenemos un número definido" del aumento. Finalmente, agregó que frente a la suba del dólar "no vemos todavía problemas de provisión" de productos del plan de Precios Esenciales, "al cual lo estamos manteniendo hasta fin de año". (Fuente BAE Negocios).