"Una buena charla" Nacionales 15 de agosto de 2019 Redacción Por Alberto Fernández celebró que pudieran hablar y le pidió a Macri que lo llame "las veces que haga falta" pero le recordó que el Presidente es el único que puede tomar medidas.

El presidente Mauricio Macri reveló que había mantenido una "buena y larga conversación telefónica" con el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, y aseguró que su contrincante en los comicios nacionales se comprometió a colaborar para que la "incertidumbre política" que genera el proceso electoral "afecte lo menos posible a la economía de los argentinos".

El presidente informó sobre el diálogo, a través de Twitter, al señalar: "Recién tuvimos una buena y larga conversación telefónica con Alberto Fernández". "Él se comprometió a colaborar en todo lo posible para que este proceso electoral, y la incertidumbre política que genera, afecte lo menos posible a la economía de los argentinos", añadió. Y, agregó que Fernández "se mostró con la vocación de intentar llevar tranquilidad a los mercados respecto a los riesgos de una eventual alternancia en el poder y quedamos en mantener una línea abierta directa entre los dos".

"No hace falta que nos veamos con el presidente Mauricio Macri sino que tengamos un diálogo franco y permanentemente abierto", afirmó por su parte Alberto Fernández en la conferencia que ofreció a los medios ayer por la tarde en sus oficinas de San Telmo luego de que el Presidente diese a conocer que ambos mantuvieron una charla telefónica pocas horas antes.

El ex jefe de Gabinete detalló que el mandatario nacional le mandó un mensaje mientras estaba dando clases en la Facultad de Derecho y que cuando terminó le propuso hablar y Macri lo llamó. Aseguró también que la charla fue "cordial y franca", que duró unos 15 minutos y que le pidió que lo llamase "las veces que haga falta".

"Fue una buena charla con Macri y una buena forma de llevar tranquilidad al país y a los mercados", aseveró Fernández. "Hemos podido romper una barrera que parecía imposible que es la de hablar", rescató el candidato del Frente de Todos.

El dirigente peronista aseguró que tanto él como Macri tienen "miradas distintas sobre el futuro", pero que entendieron que "deben hablar para superar el trance" que atraviesa la economía argentina. "Creo que la intención de apuntalar el consumo es correcta, pero en el contexto en el que se toman es muy riesgoso, pero espero que salgan bien", afirmó el candidato sobre el contenido que tienen las medidas anuncias esta mañana por Macri.

Al dar detalles de su charla con Macri, Fernández contó que le manifestó "mi voluntad de ayudarlo en lo que estuviera a mi alcance, teniendo en cuenta que solo soy un candidato a presidente, no soy un presidente electo, y que el resorte y el manejo de la economía y el país lo tiene el Presidente. Pero debemos preservar la institucionalidad, y que todo transcurra en paz, todos queremos que los argentinos estén tranquilos".

Consultado sobre si le dio al jefe de Estado alguna sugerencia, afirmó que le dio su parecer sobre "lo que creo que es bueno para la Argentina y que ayudaría a su Gobierno", aunque se negó a dar detalles sobre el contenido de lo sugerido "por respeto al Presidente".

A pesar de eso, reiteró que él no va a hacerse cargo de la situación: "Yo no tengo ningún poder para resolver esto, el que debe hacerlo es el Presidente". Y, pese a que se rehusó a dar nombres concretos, confirmó que "claro" que está pensando en su futuro gabinete si gana las elecciones.

Además, Alberto se refirió a la situación económica y a la corrida cambiaria de estos últimos días: "Hubo una devaluación tan grande porque el dólar no valía lo que valía". Y culpó a "Los que dijeron que éramos Venezuela" porque "sembraron este caos en el mercado internacional, sembraron dudas inexplicables".

"En 130 años solo hubo cinco años seguidos con superávit fiscal y comercial, que fueron los años en que fui jefe de Gabinete", dijo el compañero de fórmula de Cristina Kirchner para despegarse de las comparaciones entre Venezuela y el kirchnerismo.

Antes, Fernández sostuvo en declaraciones radiales que las medidas económicas anunciadas por la mañana son como "el padre nuestro que rezan los ateos antes de morir".