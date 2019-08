Puntos principales Nacionales 15 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...



Beneficios a trabajadores

Impuesto a las ganancias

Aumenta un 20% el piso y la deducción especial. Esto permitirá una mejora en el sueldo de bolsillo de alrededor de 2000 pesos por mes, aunque puede ser mayor o menor, según los ingresos y el tipo del grupo familiar.

También habrá una devolución por los impuestos ya pagados en el año -de alrededor de $12.000- para una familia tipo casado con dos hijos con un salario bruto de $80.000 al mes.

El nuevo mínimo no imponible del salario bruto a partir del que se paga el impuesto queda en $55.376 pesos para un trabajador soltero y en $70.274 para un trabajador con cónyuge y dos hijos.

Los autónomos, por su parte, recibirán una reducción del 50% en los anticipos que deben pagar el resto del año.

Trabajadores en relación de dependencia

Los trabajadores en relación de dependencia no pagarán sus impuestos al trabajo durante septiembre y octubre. Seis millones de trabajadores recibirán $2.000 extra en cada mes.

La medida alcanzará a las personas con salarios brutos menores a $60.000 mensuales.



Monotributistas

Los monotributistas no pagarán el componente impositivo de su cuota el mes que viene. Esto equivale en promedio a $1000 pesos por persona o hasta $4000 en las categorías más altas.

Trabajadores informales y desempleados

Recibirán dos pagos extra de $1000 por hijo, uno en septiembre y otro en octubre. Esta medida alcanza a los dos millones de padres y madres con hijos cubiertos por la asignación universal.

Empleados públicos y fuerzas de seguridad

Los empleados de la administración pública nacional, las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad federales recibirán a fin de mes un bono de $5000.



Aumento del salario mínimo

El salario mínimo aumentará por segunda vez en el año. Para definir el porcentaje final del aumento, el Gobierno va a convocar al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, del que participan el Estado, los trabajadores y las empresas. La cita sería la última semana de agosto, según confiaron fuentes oficiales y gremiales a LA NACION. El salario mínimo es hoy de $12.500 y se prevé un aumento de 30%, a pesar de que los gremios pretenden elevarlo a $31.148, en línea con la canasta básica del Indec.



Pymes

La AFIP lanzó un plan que les da 10 años de plazo para ponerse al día a las pequeñas y medianas empresas y también a los autónomos y monotributistas. Se podrán incluir deudas vencidas hasta el 15 de agosto y habrá tiempo para inscribirse hasta fin de octubre.

También se ampliará de seis a 10 la cantidad de planes permanentes que pueden tener abiertos al mismo tiempo las pymes.



Becas Progresar

Los estudiantes que reciben las Becas Progresar tendrán un 40% de aumento desde el mes que viene. La beca inicial para un estudiante terciario o universitario de una carrera estratégica será ahora de $2520 pesos. Para un estudiante de último año de una carrera estratégica, la beca sube a $6440 pesos por mes.