Con mucha algarabía se inauguró el Jardín Municipal Nº 3 en el Zazpe

En la tarde de ayer se inauguró el Jardín Municipal Nº 3 sede Monseñor Zazpe. El establecimiento educativo albergará a 40 niñas y niños quienes estarán bajo el resguardo del personal docente y no docente en dos turnos: por la mañana de 9:15 a 12 y por la tarde de 13 a 15. El acto oficial de apertura fue encabezado por el intendente Luis Castellano acompañado por el senador departamental, Alcides Calvo.

La obra fue gestionada por el Municipio con fondos del Gobierno Nacional a través de la implementación del Programa de Mejoramiento de Barrios (ProMeBa), pero, hace tres años, suspendió su avance debido a la decisión del Estado Nacional de eliminar los fondos para su construcción. Fue entonces cuando el intendente Luis Castellano definió concluir la misma utilizando fondos locales para un jardín que, desde un principio, está destinado al nivel maternal, en particular, niñas y niños de dos y tres años de edad. Esto le permite a cada madre la posibilidad de ir a trabajar dejando a sus hijos bajo el cuidado de personal capacitado y, a su vez, iniciar preparar a los pequeños para el inicio formal de su educación.

Durante el acto inaugural, el intendente Luis Castellano dijo: “Es cierto que es un jardín que inspira. Es una obra de gran impacto social que se hizo posible gracias a toda la gente que participó de esta historia”.

“Siento la obligación moral de decir que, cuando comenzamos esto con Marta (Engler) en el año 2013 a través del Programa de Mejoramiento de Barrios, había muchas obras en marcha. Dentro de ellas la reconstrucción de infraestructura en el barrio: las calles, el cordón cuneta, el ripio, los desagües y la construcción de parte de Gabriel Maggi, avenida Italia, la iluminación, todo eso fue gestionado y logró el apoyo de Gobierno Nacional. Fue enorme la desilusión cuando el mismo Estado Nacional, hace ya casi tres años, comunicó que no se iba a continuar con la construcción del jardín, que los fondos se iban interrumpir”, expresó el Intendente.

El mandatario local manifestó: “Como municipio tuvimos que tomar una decisión porque cada vez que nosotros construimos algo tenemos que saber de que hay un compromiso de funcionamiento y eso implica personal, docentes, mantenimiento, seguridad, limpieza y una atención de primera categoría. Como nosotros queremos hacer en cada una de nuestras instituciones y sobre todo de nuestros jardines. Quien tuvo o tiene un privilegio de ir a un Jardín Municipal sabe que son un lujo y nosotros necesitamos y queremos que este jardín también sea un lujo y de hecho ya lo es”.

“Los jardines tiene un gran impacto social porque ahora las mamás tendrán un lugar donde dejar a sus hijos en un lugar seguro para poder ir a trabajar, y no solamente lo van a dejar bajo el cuidado de personas que lo van a cuidar, sino que además van a empezar a pertenecer a un proyecto educativo de chiquitos”, finalizó.



MUCHA SATISFACCIÓN

Una de las iniciadoras del proyecto del Jardín Municipal en el barrio Monseñor Zazpe es la profesora Marta Engler. Presente en el acto inaugural expresó: “Lo de hoy es plantar un mojón fundamental para la historia del barrio, sobre todo porque acá hay muchas familias con muchos chicos pequeños que tienen los mismos derechos que los chicos de otros barrios de la ciudad que a lo mejor han sido beneficiados con otras historias de crecimiento del lugar. A mí eso me pone muy contenta por la historia, la igualdad de derechos. Para mi, por ser maestra, la inauguración de una escuela es el mejor lugar donde la humanidad puede seguir pensando y creyendo que hay esperanza de un mundo mejor”, dijo.

La profesora contó que “cuando vinimos por primera vez con Luis (Castellano), esto era todo campo; había algunos alambrados, muchas vacas, había que hacerlo todo. Fue una historia muy enriquecedora porque no sabíamos cómo hacer un barrio de la nada y hoy ver crecer a la ciudad en este lugar para mí es una gran satisfacción”.