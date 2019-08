El Gobierno anunciará medidas para la clase media y las Pymes

BUENOS AIRES, 14 (NA).- El Gobierno prepara un paquete de medidas económicas, que incluirían la suba del mínimo no imponible de Ganancias, créditos blandos y más moratorias para las pymes, con el fin de tratar de revertir la dura derrota electoral en las PASO, trascendió ayer.

Si bien circuló la versión de que las medidas incluirían subir de $4 a $6 por dólar las retenciones a las exportaciones de soja, maíz y trigo, el ministro de Agricultura, Luis Etchevehere, lo negó al final de la tarde. "En el anuncio de medidas que prepara el Gobierno no se contempla el aumento de los derechos de exportación", sostuvo Etchevehere.

El presidente Mauricio Macri le pidió al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, avanzar en esas iniciativas, durante un encuentro mantenido en la Casa Rosada. En la reunión también participó el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, con quien se analizaron las herramientas con que cuenta la autoridad monetaria para poner freno a la estampida del dólar. En el Gobierno buscaban exhibirse con el control de la coyuntura, luego de que Macri responsabilizara por la debacle de los mercados al triunfo electoral del kirchnerismo, un mensaje que le significó numerosos reproches internos.

El paquete de medidas, que podría lanzarse hoy mismo, apuntaría a descomprimir el descontento de la clase media, que votó mayoritariamente contra el Gobierno en la elección del domingo último, en especial subiendo a $70 mil el mínimo no imponible de Ganancias. Además se evalúa anticipar el aumento de las jubilaciones previsto para septiembre próximo por parte de ANSeS.

También participaron de los encuentros el ministro de Producción, Dante Sica, y el titular de la AFIP, Leandro Cuccioli.

El candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, ya había señalado que la clase media le dio a espalda al Gobierno en las primarias.

El Gobierno apurará, además, la convocatoria al Consejo del Salario, con el fin de determinar un aumento del sueldo que superaría el 30%. Dujovne habría iniciado los contactos con el FMI para que autorice la utilización de partidas destinadas a reanimar una economía que no remonta.

La gobernadora María Eugenia Vidal había adelantado que ante la fuerte suba del dólar su equipo preparará medidas para "acompañar a las familias que más lo necesitan y reforzar el trabajo con municipios y referentes sociales".

En tanto, Cuccioli dijo que "lo que nosotros vamos a seguir haciendo es estar muy cerca del contribuyente con los planes de pago, y estar siempre buscando la mejor manera de acompañar al contribuyente en este momento".

Pero explicó que las medidas en materia impositiva debían ser aprobadas en el Congreso.

Tras un nuevo encuentro con Macri, Carrió reforzó su propuesta a través de Twitter: "Le pedí expresamente una reunión formal al presidente del Interbloque, Mario Negri, para tomar medidas legislativas en materia de impuesto a las ganancias, moratorias impositivas y suspensión de ejecuciones", señaló.

Ante las fuertes versiones sobre un alza de las retenciones, el presidente de Federación Agraria, Carlos Achetoni, había advertido que esa medida "sería una complicación para el sector".

"Es un fuerte rumor, y va a ser una complicación para el sector. La supuesta suba de retenciones agarra al pequeño y mediano productor sin producción prácticamente, ya que tiene todo invertido en los cultivos de invierno, trigo y cebada, que están sembrados", sostuvo Achetoni en diálogo con NA.