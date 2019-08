La Provincia dio asueto a estatales para el lunes

A través del decreto N.º 2348, el gobierno de la provincia de Santa Fe declaró asueto para el personal de la administración pública provincial para el día lunes 19 de agosto. La medida está en línea con lo estatuido por el Decreto Nacional Nº 923/17 que establece los días no laborables con fines turísticos.

Mediante la Ley Nº 27399 se procedió a establecer el régimen de feriados nacionales y días no laborables, facultando al Poder Ejecutivo Nacional a fijar anualmente tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes. Por tanto, el lunes 19 de agosto será día no laborable, posterior al feriado del 17 de agosto -que cae sábado-, día en que se conmemora un nuevo aniversario del fallecimiento del General San Martín.

Por tanto, el próximo lunes no habrá actividad en la administración pública en todos sus niveles (municipio, provincia y nación), lo que incluye las escuelas, es decir que no se dictarán clases. Tampoco abrirán las entidades bancarias, por lo que ese día podrá parecer como un feriado a medias. El comercio y la industria, en cambio, desarrollarán sus tareas en forma habitual.



COMERCIO

RAFAELINO

En tanto, en los comercios rafaelinos crecieron ayer las consultas sobre lo que deben hacer el fin de semana ante el feriado turístico, teniendo en cuenta que la conmemoración de un nuevo aniversario de la muerte del General San Martín será este sábado.

Desde el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región indicaron que "la Ley de Contrato de Trabajo dispone que en los días no laborables, el trabajo será optativo para el empleador, salvo en la administración pública nacional, provincial y municipal". En este sentido, agregaron que "los trabajadores que presten servicio, percibirán el salario simple". Y en caso de que "el empleador decida no abrir el establecimiento ese día, el trabajador no prestará servicios y su remuneración no puede verse afectada, devengando remuneración como un día normal" a la vez que consignaron que "en ninguno de los casos se corresponde abonar el 'plus por feriado', sino, la remuneración normal".

En tanto, fuentes de distintos comercios señalaron que "es posible que al festejarse este domingo el Día del Niño las jugueterías o todos los comercios vinculados a regalería o tiendas de ropa infantiles abran sus puertas el sábado y canjeen el día de trabajo por el lunes, siempre es una cuestión que se acuerda entre empleador y trabajador con buenas relaciones para aprovechar la posibilidad de hacer más ventas".