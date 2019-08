Recordando a un héroe en su centésimo séptimo cumpleaños

Por Eduardo Eurnekian

y Baruch Tenembaum



Raoul Wallenberg nació en Suecia, el 4 de agosto de 1912. Este vástago de una de las dinastías económicas suecas más poderosas, incluso hoy, se convirtió en un notable salvador del siglo XX.

Su padre, también llamado Raoul, era un oficial naval que murió de cáncer unos meses antes del nacimiento de Raoul. Su madre, Maj Wising, lo crió con la guía de su suegro, el abuelo de Raoul, Gustaf, un diplomático de carrera. Unos años más tarde, en 1918, Maj se casó con Fredric von Dardel, con quien tuvo un hijo, Guy von Dardel, y una hija, Nina Lagergren.

El abuelo paterno de Raoul lo envió a estudiar a París y luego a Michigan, donde Raoul se graduó en 1935 con un título de Arquitectura de la prestigiosa Universidad de Michigan. Pasó mucho tiempo viajando por los Estados Unidos y, a su regreso a Suecia, descubrió que su título académico no lo calificaba para dedicarse a la arquitectura en Suecia.

Todavía bajo la tutela de Gustaf, Raoul tomó un trabajo en una empresa constructora en Sudáfrica y luego en un banco en Haifa. En 1936, regresó a Suecia y, gracias al primo de su padre, Jacob Wallenberg, consiguió un trabajo en la Central European Trading Company, propiedad de un judío húngaro, Koloman Lauer, quien luego tendría un papel fundamental en el destino de Raoul.

Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Lauer ya no podía viajar a su Hungría natal, ya que el país se vio cada vez más atraído por el eje nazi. Wallenberg se convirtió en el representante de Lauer, viajando a Hungría para realizar negocios y cuidar de la familia de Lauer allí. Finalmente, se convirtió en socio de Lauer e hizo varias visitas a Alemania y a la Francia ocupada, lo que lo expuso a las peculiaridades de la burocracia alemana. Este conocimiento luego se convertiría en un activo valioso para el joven sueco.

A medida que avanzaba la guerra, la situación de los judíos húngaros se volvió más precaria y luego de varios informes que hablaban de la deportación de más de 400,000 judíos húngaros, el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, recurrió a la Junta de Refugiados de Guerra (WRB) recientemente establecida. organización creada gracias a los esfuerzos del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Henry Morgenthau, Jr. De manera bastante anecdótica, el padre de este último, Henry Morgenthau Sr., fue un diplomático estadounidense que expuso al mundo el trágico genocidio armenio, unas tres décadas antes.

El presidente Roosevelt era muy consciente del estado particular de Suecia. Por un lado, era un país neutral, es decir, con plena presencia diplomática en Hungría. Por otro lado, Suecia comerciaba fuertemente con aliados y nazis, obteniendo ganancias de ambas partes, y Roosevelt entendió la necesidad sueca de participar en una misión humanitaria para mitigar la difícil situación de los judíos. Por lo tanto, envió a Iver Olsen, un funcionario de la WRB para tratar de elegir a la persona adecuada para encabezar un ambicioso programa de rescate.

Fue Lauer quien presentó a Wallenberg a Olsen y lo recomendó calurosamente para la misión.

Wallenberg tenía 32 años, sin experiencia diplomática, pero Olsen quedó profundamente impresionado por él, y el gobierno sueco aceptó la idea y lo nombró miembro de la Legación sueca a Budapest, con la misión especial de salvar los restos de la población judía.

Raoul llegó a Budapest el 9 de julio de 1944. Lo que hizo durante su breve período allí, medio año, es ampliamente conocido. Trabajando días y noches, reclutando a cientos de voluntarios, logró salvar a decenas de miles de judíos. Wallenberg fue audaz y centrado. Sobornó, engatusó, persuadió e incluso amenazó a funcionarios alemanes y húngaros a jugar a la pelota. Conociendo la afición alemana por los papeles y sellos oficiales, diseñó y distribuyó miles de Schutzpasses a judíos. Este era un tipo de certificado desprovisto de cualquier posición legal que brindo protección relativa a su titular. En varias ocasiones, arriesgó su propia vida al ir a lugares donde los judíos estaban siendo detenidos para su ejecución o deportación, exigiendo a los oficiales nazis que los liberaran, alegando que eran ciudadanos suecos. Gracias a sus habilidades de organización, él también estableció casas de seguridad y hospitales para los judíos perseguidos.

Con todo, este notable héroe fue capaz de salvar decenas de vidas humanas en solo seis meses. Cuando la guerra estaba llegando a su fin, Wallenberg, preocupado por el destino de los refugiados, organizó una reunión con el mariscal Rodyon Malinovsky, el comandante de las fuerzas soviéticas. Se suponía que el encuentro tendría lugar el 17 de enero de 1945. Raoul fue conducido de Budapest a Debrecen por su leal conductor, Vilmos Langfelder.

En lugar de la reunión Malinovsky, Wallenberg y Langfelder fueron arrestados por el NKVD y trasladados a Moscú para ser interrogados, aparentemente en la famosa prisión de Lubyanka.

Lo que llevó a los soviéticos a detener al diplomático sueco aún no está claro. Lo que es indiscutible es que el secuestro y el probable asesinato de ambos detenidos se llevaron a cabo por orden del propio Joseph Stalin. Esto nos lo confirmó un alto diplomático ruso, Alexander Darchiev. En 2006, como Vice Embajador de Rusia en Washington DC, nos escribió: "... la responsabilidad por la muerte del Sr. Wallenberg recae en el liderazgo de la URSS en ese momento y en I.V. Stalin personalmente. Ninguna otra autoridad podría tratar con un diplomático sueco, representante de un estado neutral, miembro de la "Casa Wallenberg", muy conocido en el extranjero y para el gobierno soviético ".



Carta del embajador Darchiev a la Fundación Internacional Raoul Wallenberg:





Lamentablemente, los sucesivos gobiernos suecos fueron tímidos en sus esfuerzos por tratar de liberar a su compatriota. Lo mismo puede decirse de la poderosa familia de Wallenberg, dirigida en ese momento por Jakob y Markus Wallenberg, primos hermanos del padre de Raoul.

Finalmente, la madre y el padrastro de Raoul se suicidaron en 1979, desesperados, por no haber podido traer a su hijo a casa.

El profesor Guy von Dardel, medio hermano de Raoul, falleció en 2009, sin lograr su sueño de recuperar a Raoul. De hecho, este reconocido físico, dedicó la mayor parte de su vida a traer a Raoul de vuelta a casa. Su hija, Marie y Louise, continúan esta búsqueda.

Nina Lagergren, la media hermana de Raoul, falleció hace unos meses, a la edad de 98 años. Ella también dedicó su vida a mantener vivo el legado de Raoul.

En 2016, 71 años después de su desaparición, la Autoridad Fiscal de Suecia declaró a Raoul Wallenberg oficialmente muerto. Sin duda, esta fue una medida burocrática y no arroja ninguna luz sobre el destino del héroe sueco.

Hace décadas, establecimos la Fundación Internacional Raoul Wallenberg con la misión de preservar y difundir el legado de este héroe sin igual. Hoy en día, nuestro programa insignia, Casas de la Vida, se inspiró en Raoul Wallenberg y le rinde homenaje. Desde su inicio, en 2014, logramos identificar más de 500 sitios en Europa que dieron refugio a los judíos durante la Shoah. La mayoría de los refugiados eran niños, dejados por sus padres, antes de que estos fueran transportados a los campos de exterminio. Hemos encontrado Casas de la Vida en Italia, Francia, Bélgica, los Países Bajos, Polonia, Hungría, Dinamarca, Austria, Grecia y Albania y los números crecen día a día. En cada sitio colocamos una placa conmemorativa, explicando la historia de heroísmo que tuvo lugar bajo su techo y enfatizamos que los rescatistas actuaron de acuerdo con el legado de Raoul Wallenberg.

Al mismo tiempo, seguimos pidiendo a las autoridades rusas que permitan un acceso sin restricciones a sus archivos de guerra, con la esperanza de que los historiadores puedan encontrar algún rastro sobre el destino de Wallenberg. Quizás esté enterrado en algún lugar de Rusia y, en tal caso, nunca es demasiado tarde para traer a este destacado héroe de vuelta a casa, junto a sus parientes amorosos.

Mientras tanto, Wallenberg no tiene una tumba adecuada, pero las Casas de la Vida están destinadas a actuar como monumentos simbólicos, recordándonos todas las hazañas de este sueco, que nació hace 107 años.



*Eduardo Eurnekian - Presidente

Baruch Tenembaum - Fundador

La Fundación Internacional Raoul Wallenberg - IRWF

www.raoulwallenberg.net