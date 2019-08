Hoy comenzará el Festival de Teatro

RAMONA. - Como se encontraba previsto, se realizó el tradicional lanzamiento del Festival de Teatro, un evento que convocó a una importante afluencia de vecinos y la participación actoral de la artista rafaelina Silvit Yori, de destacada trayectoria que la llevó al plano nacional e intercambió graciosamente con los presentes.

La presente edición se extenderá del miércoles 14 al domingo 18 del corriente presenta novedades como el tratamiento de problemáticas sociales, teatro a ciegas, dos obras locales y los condimentos siempre presentes de humor, drama y circo. La propuesta cumple los ocho años de concreción ininterrumpida y su cartelera presenta creaciones escénicas de la ciudad de San Francisco, Santa Fe y Capital Federal.

La grilla estipula para hoy,miércoles 14, desde las 21 horas en el Salón del Museo el estreno de “Y el alma también”, para público adulto, del Taller La Usina de nuestra localidad, estrenando nueva obra y seguramente con sala colmada.

El mencionado Taller local repite el jueves, en el mismo lugar y horario, con la obra “Doscientosveintevoltios” y un nuevo lleno en virtud de la permanente aceptación del público ante las siempre logradas y atrayentes propuestas.

El viernes 16 a partir de las 13,30 horas, en la EESOPI N° 3023, Musife Espectáculos presenta “Imparable”, tratando una problemática social en boga como lo es el bullyng, apta para todo público y con entrada libre y gratuita. Ese mismo día pero a las 21 horas y en el Salón del Museo, A ciegas Producciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lucirá “Un viaje a Ciegas”, una propuesta totalmente innovadora para público adulto.

Por su parte, el sábado a las 21 horas se exhibirá, en el mismo centro cultural, “Terapia, comedia en tres sesiones y un diagnóstico” de la compañía Elenco Concertado de la ciudad de Santa Fe.

Finalmente, cerrando la cartelera, el domingo desde las 17 horas, se podrá disfrutar en el Paseo de la Cascada la función “Un dúo de tres” de La Parlota Circo, de la ciudad de San Francisco, con entrada libre y gratuita y apta para todo público.



TORNEO PROVINCIAL DE BOLITAS

El pasado domingo 11 del corriente a partir de 14:30 hs. en la plaza Domingo F. Sarmiento, con la organización de la Comuna local y el Ente Cultural Santafesino se llevó a cabo la tercera edición de la instancia local del Torneo Provincial de Bolitas copa Cristalería San Carlos.

Participaron más 80 jugadores, en un clima distendido, lúdico y de total camaradería. Los ganadores además de llevarse importantes premios se aseguraron su participación en la instancia regional a disputarse en la localidad de Humberto 1°.

Los destacados en cada una de las categorías fueron los siguientes: Categoría A, Campeón Nicolás Montenegro y Sub campeón Santiago Sarra; Categoría B, Campeón Ezequiel Vicedo Rico y Sub campeón Mariano Gutierrez; Categoría C, Campeón Kevin Barrera y Sub campeón Verónica Battaglino; Categoría D, Campeón Gustavo Alemani y Sub campeón Mirko Porporatto.



ENTREGA DE BECAS ESTUDIANTILES

El Presidente Comunal y el secretario de Gobierno, José Barbero, efectuaron un nuevo desembolso de los aportes económicos del sistema de becas estudiantiles, creado por Ordenanza Nº 328/2007 y que en esta oportunidad ha favorecido a doce estudiantes terciarios de las últimas tres promociones de la EESOPI N° 3023.

Este Programa ha beneficiado, a lo largo de su existencia, a aproximadamente cincuenta jóvenes egresados del nivel secundario, en lo que constituye la segunda entrega del año en curso.

Las becas se otorgan con el objeto de promover el esfuerzo de los jóvenes y constituyen un aporte al sostenimiento económico de los estudiantes durante buena parte de su vida universitaria contribuyendo a su formación pedagógica.