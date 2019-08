Convocaron el Certamen Literario de la Juventud

El Club de Leones de nuestra ciudad convoca un Concurso Literario para la Juventud. Seguidamente reproducimos los requisitos para participar en el mismo.



Bases y condiciones:



Participantes: Todos los jóvenes de 16 a 30 años, residentes en la ciudad de Rafaela, Santa Fe, cuyas obras no hayan sido premiadas ni publicadas.

Fundamentación del certamen: El Leonismo, consciente del especial momento que les ha tocado vivir a los jóvenes, en el marco de un mundo muy cambiante y práctico, en el que se vive de prisa y a veces fallan los canales de comunicación directa con sus pares, la familia y la comunidad en general, en este mes de agosto, especialmente dedicado a la juventud, intenta formar al joven y orientarlo a ser un ciudadano de bien, responsable, con espíritu democrático, que pueda incorporarse de manera natural a la sociedad y contribuir desde su ámbito, al desarrollo de su país.

Tema de los escritos: “El fruto del servicio es la paz." (Madre Teresa de Calcuta)

Géneros:

· Cuento máximo tres carillas A 4.

Poesía: máximo cincuenta versos.



Número de obras que pueden ser enviadas: Hasta dos por género.



Presentación: en hoja A4, fuente Times New Roman, cuerpo 12, a dos espacios, por triplicado y firmado con seudónimo.



Datos del autor: dentro del sobre de envío tamaño oficio, se incluirá otro más pequeño cerrado, que incluirá los datos personales del escritor (apellido, nombres, edad, domicilio, teléfono, localidad, seudónimo, correo electrónico y copia del DNI), en cuya cubierta se determinará la categoría, nombre del /los trabajo(s) y el seudónimo utilizado.



Recepción: Desde el 16 hasta el 30 de agosto de 2019.



Jurado: se expedirá el 16 de septiembre de 2019.



Premios: se adjudicarán dos premios por género: primero y segundo, consistentes en diploma y medalla, quedando librada a decisión del Jurado la cantidad de menciones a otorgar.



Entrega de premios: viernes 20 de septiembre de 2019 (Vísperas del “Día del Estudiante y de la Primavera”) en la “Casa del León, sede del Club de Leones de Rafaela.



Envío de los trabajos: “Concurso Literario de la Juventud” , a Leandro N. Alem 346 (2300) Rafaela (Santa Fe).



Aclaración: Las obras que no resultasen premiadas podrán ser retiradas por sus autores, hasta 60 días después de la fecha de entrega de premios, en la sede del Club de Leones de Rafaela, Alem 346, Rafaela, Sta. Fe, en horario de Secretaría: de 8:00 a 12:00. Los sobres con datos personales sólo serán abiertos en el caso de que fueran seleccionados, siendo destruidos los de quienes no recibieran ninguna distinción.