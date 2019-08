Atlético ajusta los últimos detalles para el estreno Deportes 14 de agosto de 2019 Redacción Por PRIMERA NACIONAL

Se viene el debut de Atlético en la ahora denominada Primera Nacional. Tras un largo parate de casi cuatro meses, el sábado a las 12 debutará el equipo de Walter Otta en Adrogué, ante el local Brown. Un nuevo torneo y en una zona B que sin dudas será muy dura, donde un buen inicio puede ser importante para empezar a perfilar protagonismo para el resto de la temporada.

La semana de trabajo para la Crema tuvo ayer fútbol reducido y trabajos de definición en el predio del autódromo, con la salvedad que no pudo trabajar a la par de sus compañeros el arquero Nereo Fernández por una molestia menor. Ya este miércoles se espera que no tenga inconvenientes para ser partícipe de los trabajos tácticos que tiene en mente el entrenador.

Si bien quedan tres entrenamientos por delante antes del viaje, programado para el viernes luego del mediodía hacia Buenos Aires, la conformación del equipo titular está bastante encaminada con un par de dudas. La suspensión del partido amistoso del sábado pasado en San Francisco ante Sportivo Belgrano conspiró en parte para ir despejando esas incógnitas, lo mismo que para ver minutos de fútbol del delantero Denis Stracqualursi, que habrá que aguardar si puede ocupar un lugar en el banco de suplentes.

Lo que restaría esperar es quien puede ser el acompañante de Franco Racca en la zaga central, si Sergio Rodriguez o Alexis Niz, lo mismo que el volante por izquierda donde Angelo Martino y Joaquín Quinteros pugnan por ese lugar. Recordemos que por suspensión, en las tres primeras fechas, no podrá estar el atacante Leonardo Acosta.

A priori, el posible once titular sería con Nereo Fernández; Maximiliano Paredes, Franco Racca, Alexis Niz o Sergio Rodriguez e Ignacio Liporace; Lucas Blondel, Emiliano Romero, Renso Pérez y Joaquín Quinteros o Angelo Martino; Ijiel Protti y Alan Bonansea.



BARRAZA EL ARBITRO

No es muy frecuente que pasen 10 años para que un árbitro vuelva a dirigir a un determinado equipo. Se dará con Julio Barraza, que fue designado por AFA para el partido entre Brown de Adrogué y Atlético. El último antecedente fue en la temporada 2008/09 con derrota celeste ante la CAI de Comodoro Rivadavia por 3 a 1.

Este es el detalle de las designaciones:

Zona A: Viernes 16 de agosto: Estudiantes de Río Cuarto - Temperley, 21:30 hs. Árbitro: Luis Lobo Medina; Mitre de Santiago del Estero - Estudiantes de Buenos Aires, 22:00 hs. Árbitro: Ramiro López.

Sábado 17 de agosto: Atlanta - Independiente Rivadavia, 13:05 hs. Árbitro: Pablo Giménez; Belgrano - San Martín de San Juan, 18:00 hs. Árbitro: Pablo Dóvalo.

Domingo 18 de agosto: Guillermo Brown - Barracas Central, 15:05 hs. Árbitro: Diego Ceballos; Alvarado - Agropecuario, 18:00 hs. Árbitro: Lucas Novelli.

Lunes 19 de agosto: Nueva Chicago - Deportivo Morón, 15:30 hs Árbitro: Fabricio Llobet; Ferro - Platense, 21:05 hs. Árbitro: Nazareno Arasa.

Zona B: Jueves 15 de agosto: Chacarita - All Boys, 21:05 hs. Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Sábado 17 de agosto: Brown de Adrogué - Atlético Rafaela, 12:00 hs. Árbitro: Julio Barraza; Sarmiento - Santamarina, 15:30 hs. Árbitro: Carlos Gariano; Villa Dálmine - Instituto, 15:30 hs. Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Domingo 18 de agosto: Almagro - San Martín de Tucumán, 13:00 hs. Árbitro: Gerardo Méndez Cedro; Deportivo Riestra - Gimnasia de Jujuy 15:30 hs. Árbitro: Mariano González; Gimnasia de Mendoza - Defensores de Belgrano, 16:00 hs. Árbitro: Lucas Comesaña; Tigre - Quilmes, 17:05 hs. Árbitro: Pablo Echavarría.