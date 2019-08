Corral: “hay que escuchar con respeto y humildad" Locales 14 de agosto de 2019 Redacción Por El intendente de Santa Fe evaluó el resultado de las Paso del domingo y afirmó que “fue mayoritario el voto de descontento”.

CON CONFIANZA. El intendente de Santa Fe se mostró confiado en que el resultado en octubre puede ser distinto.

“En democracia los argentinos nos expresamos y todos tenemos que escuchar con mucho respeto y mucha humildad el mensaje que nos ha enviado la elección del domingo”, dijo en la mañana de ayer el intendente de la ciudad de Santa Fe, José Corral, al evaluar las Paso del fin de semana.

Lo hizo en diálogo con la prensa, durante una visita al Nido de barrio Barranquitas, en la capital de la provincia, donde se desarrollaron actividades en el marco de los festejos por el Día del Niño y la Niña, y donde además se dieron a conocer resultados de una evaluación realizada junto a la UNL y el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, respecto a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.

En ese contexto, José Corral dijo que lo sucedido el domingo “fue un mensaje de malestar. Mayoritariamente se expresaron los argentinos diciendo que hay muchos problemas, especialmente dificultades económicas que nos obligan a escuchar”. El mandatario capitalino destacó que “en la ciudad de Santa Fe la diferencia no fue sustancial. Hubo muchos santafesinos que a pesar de los problemas y de las dificultades que todos tenemos se expresaron a favor de Juntos por el Cambio, de la cultura del trabajo, del esfuerzo, de comprender que hay que atravesar dificultades a veces, que valoran el apego a la ley y la decencia y que hay que respetar las instituciones y mantener esta inserción que tiene hoy Argentina en el mundo”. “Pero sin dudas -agregó- primó y fue mayoritario un voto de descontento que nos obliga a hacer mejores propuestas”.

José Corral consideró que el resultado de las Paso, en octubre “se puede revertir si escuchamos y logramos hacer propuestas que den cuenta del malestar, de este descontento que se ha expresado con mucha contundencia. Insisto con que hay que ser muy humilde para escuchar ese veredicto de la ciudadanía”.



CAMINO CORRECTO

El intendente de Santa Fe resaltó que el resultado del domingo “no necesariamente quiere decir que la otra opción vaya a resolver los problemas existentes. Por eso nuestra responsabilidad es generar la confianza que no hubo en Juntos por el Cambio, por lo menos mayoritariamente porque, hubo resultados diferentes en distintos lugares del país y de Santa Fe. En la provincia hubo menos diferencia que a nivel nacional, y en la ciudad menos todavía. Sin embargo mayoritariamente se expresó el voto de descontento”, apuntó.

“Hay muchos que estamos convencidos de que el camino de Juntos por el Cambio es el correcto porque estamos seguros que el kirchnerismo no es la alternativa, que no vamos a estar mejor con el kirchnerismo, por el contrario”, advirtió José Corral. En el mismo sentido dijo que “hay muchas dificultades y muchos problemas pero creemos humildemente también que con la opción del kirchnerismo vamos a estar peor. Por lo tanto nuestra responsabilidad es generar una propuesta que de acá octubre logre revertir este resultado y logre ser una propuesta superadora”, finalizó.