En la cuenta regresiva del Sueño Celeste Deportes 14 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Este viernes comienza la máxima cita sudamericana del fútbol infanto-juvenil. La 24ª edición del ya emblemático torneo le permitirá a Atlético y a Rafaela reunir más de 5000 pequeños deportistas en el polideportivo del Autódromo.

El viernes a las 8:30 saltarán al campo las los más pequeños de la Vecinal Bº Italia y Quilmes, categoría 2013/14, para marcar el punto de partida del Sueño Celeste 2019, cumbre internacional del fútbol infanto-juvenil, uno de los eventos esenciales de Atlético Rafaela. Un ratito después, desde las 8:55, será el turno de verdaderas atracciones de la 2008: Ferro B – Cruzeiro, Unión de Sunchales - Escuela Fiel, 9 de Julio - Universitario de Uruguay, Unión de Sunchales - Ben Hur, Atlético Tucumán - Ferro A.

A partir de allí la efervescencia irá in crescendo, en el torneo que permite una medición competitiva única en el país y el subcontinente y que además genera lazos sociales como ninguna otra reunión.

La 24ª edición del Sueño Celeste se desarrollará desde este viernes y hasta el lunes 19 de agosto en el polideportivo del Autódromo “Ciudad de Rafaela”. El predio luce realmente en impecables condiciones gracias al trabajo diario del personal de Atlético y el esfuerzo de los integrantes de la sub comisión de fútbol amateur. Una vez más las instalaciones de la “Crema” serán sin dudas motivo de elogio y admiración de las decenas de delegaciones que llegarán a nuestra ciudad.

Recordemos que habrá más de 300 equipos, divididos en 8 categorías (entre 2006 y 2013/14). Esta edición tendrá mayor presencia internacional que en años anteriores: serán 8 los clubes de países limítrofes: Bolivia 2022; Peñarol, Universitario y Uruguay Cup de Uruguay, Esporte Clube Cruzeiro y Gremio Porto Alegre de Brasil, Olimpia De Paraguay y C-Pro Arica de Chile. Además se destaca la participación de Boca Juniors, Racing, San Lorenzo, Lanús y otras instituciones importantes de todo el país.

Por supuesto intervendrán los clubes de nuestra ciudad y nuestra región, que tendrán la posibilidad de compartir con deportistas de distintos lugares tanto dentro como fuera de la cancha. El sitio en Facebook del torneo ya publicó el cronograma de partidos de todas las categorías. Además se pueden seguir las alternativas y estadísticas del certamen en las distintas redes sociales y en la aplicación para celulares, fácilmente de descargar en los soportes digitales.



TODOS LOS CLUBES

A.D. Berazategui, Atlético Charata, Atlético Rafaela, Atlético Tucumán, Belgrano de Córdoba, Bolivia 2022, Brown de San Vicente, C.S. y D. Municipal de Goya, Aviador Origone de Villa Mercedes, Boca Juniors, Lanús, Once Unidos de Mar Del Plata, Peñarol de Montevideo, San Lorenzo Santiago de Pampa De Los Guanacos, Universitario de Uruguay, Cadetes de San Martín de Mar del Plata, CAI de San Luis, El Comercio de Santa Sylvina, Cooperativa Las Breñas, Crucero del Norte, CUSA de Cusa, Deportivo Metalúrgico, EF Kike Martínez de Roque Sáenz Peña, EF Los Amigos de Papu de Roque Saenz Peña, Esc. Fray Mamerto Esquiu, Esc. de Futbol Los Tigres de Villa Minetti, Esporte Clube Cruzeiro, Estudiantes de San Luis, Firmat Football Club, Godoy Cruz de Mendoza, Gremio de Porto Alegre, Gutiérrez Sport Club, Instituto, Jorge Donis de Santiago del Estero, Juventud Unida Universitario de Ciudad Jardín de San Luis, La Banda Club de Fútbol de Catamarca, Libertad de Charata, Maristas de Pergamino, Newells Old Boys, Newell's Saenz Peña, Nueva Academia de Chacabuco, Porteña A. C. Y D., Puerto San Martin, Selectivo Caleta Olivia, Talleres de Córdoba, Talleres de Mar del Plata, Unión de Santa Fe, Uruguay Cup, C.U.N.E. de Resistencia, 9 de Julio, Estrella Roja de Santiago Del Estero, Peñarol, Quilmes, Trinidad de San Juan, C-Pro Arica, Unión Friense de Frías, Ferro Carril del Estado, Guarani A. Franco, Libertad, Los Toritos de Freyre, Luis Valoy de La Banda, Moreno de Lehmann, San Lorenzo de Almagro, Santiago Lawn Tennis de Santiago Del Estero, Seleccionado Sub12 Calchaqui, Selectivo San Francisco, Soc. Cultural y Deportiva La Para, Ben Hur, Sportivo Norte, Unión de Sunchales, Boca de Rio Gallegos, Kimberley de Mar Del Plata, C. A. San Jorge, Charata Central, Colón de Santa Fe, C.S. y D. Bella Italia, Defensores del Parque Rawson, Escuela Fiel de Catamarca, Jorge Newbery de Villa Mercedes, Juventud Agraria de Charata, La Cantera FC de Capital Federal, Olimpia de Paraguay, Academia Walter Montoya de Machagai, Jorge Newbery de Rojas, C.A. Tostado, Pucará de Santa Fe, Esc. Claudio Marangoni de Paraná, Racing Club de Avellaneda, River Plate de Punta Alta, Sporting Club Social de Bigand, Argentino de Humberto, Bartolomé Mitre de Posadas, Trebolense de El Trébol, Florida de Clucellas, Calchaqui FC, Central Arg. Olímpico de Ceres, Central San Carlos, Sportivo Bombal, Escuela Huasi Futbol de Santiago Del Estero, Los Vikingos de Villa Constitución, Patronato de Paraná, San Martín de Chacabuco, Sunchales Cicles Club, Amigos Unidos de Quequén, Argentino San Carlos, Peñarol de Paraná, Deportivo Ramona, Libertad de San Jerónimo, Asoc. Deportiva y Cultural de Crespo, Deportivo Tacural, San Martín de Progreso.