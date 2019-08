Primer Encuentro de Bicicletas antiguas Información General 14 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BICICLETAS ANTIGUAS./ Se propicia un encuentro para el domingo 25 de agosto.

En el marco del Mercado de Pulgas, la Vecinal de Barrio Sarmiento de Rafaela, organiza el “Primer Encuentro de Bicicletas Antiguas y Clásicas” que tendrá lugar el domingo 25 de agosto frente a la sede Vecinal, ubicada en el predio del Ferrocarril Belgrano (calle Francia 550).

El encuentro de bicicletas es un atractivo particular, que despierta el interés no solo de quienes participan, sino también del público en general, y en esta oportunidad se suma al tradicional Mercado de Pulgas con sus antigüedades, muebles, vajilla, libros, etc.

Se podrán apreciar diferentes modelos de bicicletas representativas de diferentes épocas de nuestra historia.

Un encuentro que propone la recorrida en familia.

Aquellos interesados en participar puedan inscribirse gratuitamente. Deben comunicarse con los teléfonos 3492 15668436 o 3492 15561132.

El Mercado de Pulgas comienza a las 11 hs. y hasta las 19 aproximadamente y el Encuentro de Bicicletas Antiguas está previsto para las 14.30.